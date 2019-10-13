柔教車公會：答案糢稜兩可 駕照筆試猶如考國文語法





（麻坡13日訊）柔佛州教車學院公會主席陳延拱指出，目前陸路交通局採用的駕照交通規則筆試猶如在考馬來文的語法，選擇題中出現許多糢稜兩可的答案，該局應研究以簡易出題方式讓考生直接了解含義。

他說，不只是華裔及印裔考生在作答時感到困難，就連巫裔生也往往對相關題目感到混淆，當中3個選擇題答案都可能會是正確的，令考生感到混淆，導致許多年輕人寧可放棄報考執照。

考題應簡易直接

陳延拱今早出席特殊青年集體報考駕照的儀式上致詞時指出，如果年輕人在考摩多及考車執照面對技術上的問題，可以多次請教教車學院，可是在交通規則筆試時，卻無法請教他人。

他舉例，其中一個考題選擇題答案中，就出現“jalan sempit”及“lorong sempit”兩項選擇答案，其實答案卻只有一個是正確的，這要讓考生如何下筆作答？

他指出：“交通規則筆試困難並不在題目方面，而是像在考馬來文語法，甚至是在玩弄字眼，導致許多考生還未進入考摩多及考車執照前，先被這個筆試給考倒。”

他說，這個不僅是年輕人報考熱照時往往面對的問題，許多具有駕車及摩多年經驗者，也可能會被這些題目誤導而不過關。

他續稱，報考交通規則筆試的考生及格率平均只有60%左右，他們基本上都會了解這些交通規則，可是往往在作答時，受到題目及答案誤導。

陳延拱認為，這也是導致年輕人放棄報考駕駛執照的其中一項因素，如果他們在無駕照行駛下，面對交警或者陸路交通局截查取締還算是小事，可以罰款解決問題，如果不幸發生交通意外，後果卻非常嚴重，完全沒有保險公司願意承擔。

“政府應鼓勵年輕人擁有本身駕照，尤其是來自家境貧寒者，有了駕照容易讓他們覓職，從中可以改善他們的家庭生活環境。”

他希望陸路交通局能檢討多年來採用的出題方式，不要在題目及答案上玩弄字眼或者出現糢稜兩可的答案，來混淆考生。(LSL)

賽沙迪答應向交長提出看法

青年及體育部長兼麻坡區國會議員賽沙迪要求柔佛州教車學院公會，建議陸路交通局在考駕照交通規則時應採用簡易的語法提呈備忘錄，而他也會向交通部長陸兆福提出該公會的看法。

他說，他已經接獲該公會針對相關問題提出的意見，而必須要先得到公會的具體資料，才能向交通部做出反映，以讓該部門考驗是否要研究考交通規則的出題方式。

此外，賽沙迪在會上致詞時強調，特殊兒童也應給予發揮力量的空間，因為將來他們也能為國家及社會上貢獻力量。

“當我國仍在癡癡地等待奧林匹克第一面金牌的同時，特殊兒卻已在殘疾奧林匹克運動會舞台上，奪下3面金牌，因此不能輕視他們的能力，為了國家榮譽出了許多血汗。”

他希望未來有更多企業公司贊助這些年輕人報考駕駛執照，以便將來他們在踏入社會工作時，容易受到僱主的聘用。