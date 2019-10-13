華淡小爪夷文課題仍不明朗 董教總再度求見張念群

（加影13日訊）董教總將在近期內致函教育部副部長張念群，要求再度會面，以進一步了解華淡小四年級國語課本中爪夷文字內容大綱的最新進展。

他們也希望向教育部傳達華社對於華淡小四年級國語課本中，列入3頁內容的疑慮。

董總主席陳大錦及教總秘書長陳清順與各華教組織代表在進行閉門華團聯席會議後指出，距離上次與副部長的會議至今已有一個多月，關於爪夷文字課題的詳情仍不太明朗化，也未做最終定案，因此，華教組織希望能再與副教長見面，以作進一步了解。

陳清順說明，今日只是內部的交流會，因此無法提供更多的資料給傳媒。

出席今日閉門華團聯席會議的代表包括董總、教總、留華同學會、留台聯總、華總、林連玉基金及馬來西亞華文理事會（華理會）。

王鴻財：華淡教組織未與教部達共識

華理會主席拿督王鴻財說，至今為止，在爪夷文字課題上，華教和淡米爾教育組織都未與教育部達成任何的共識，包括3頁擬議的爪夷文內容和課程評估文件（DSKP）的最終版本。

他聲稱，雖然大家已看過爪夷文初稿版本，但教育部至今都無法給予一個答案，包括如何制定五年級和六年級的國語課本內容大綱及是否考慮在國語課本中，加入介紹書法藝術方面的內容，使其更具多元性。

他說，若教育部能推展更多元化的學習內容，相信所謂拒絕學習爪夷文的問題已不存在，國內也不會有任何民族對教育部這項多元安排產生任何異議，這才是解決爭議的最佳方案。

“華團的集體共識，是要求教育部須將落實爪夷文課題的主權下放到董事部身上，而非僅僅是家教協會、老師和學生。華小的整體發展至今，都須依靠每所學校的董事部維持和努力，董事部主權非常重要。”

“華教組織目前正在等待教育部宣布，華淡小四年級國語課本中爪夷文字內容的最終版本。”