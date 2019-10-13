張念群：悉數發放5千萬撥款 3萬變3千 抽傭30% 絕不重演

（馬六甲13日訊）教育部副部長張念群表示，政府答應的5000萬撥款，將全數發放給學校，絕對不會出現“3萬變3000”或中間抽傭30％的問題，新政府將全部摒除這樣的做法。

政府共撥款70萬5000令吉予馬六甲州內華小，張念群今日到馬六甲育英小學，與公益金創始及永久信托人丹斯里蔡傌友，一同將現金支票移交給25間甲華小的代表。

她說，希盟政府執政至今，從2018年至2020年的教育預算，做到了逐年增加，逐年上升的情況，目的就是希望能夠打造一個更好的教育體系。

她指出，2018年她出任教育部副部長後，就申請了額外的3500萬令吉撥款，作為華中以及華小搬遷與新建的撥款；2019年獲得系統化撥款全國獨中，下放1200萬令吉給獨中；2020年財案中，額外獲得1200萬撥款，協助政府資助學校繳付水電費及排污費。

至於馬六甲，2018年甲華小獲得246萬5000令吉撥款、華中獲得104萬令吉撥款；2019年，華小獲得178萬5000令吉撥款、華中100萬、獨中19萬3000令吉；今日與公益金的配合下，撥款總值70萬5000令吉給25間華小，總數是718萬8000令吉。

她強調，以上的撥款將在這個星期內，透過電子轉賬直接匯入董事部的戶口。

臨教自費假期培訓凸顯誠意

針對臨教必須自付假期培訓班課程費用一事，張念群表示，教育部認為，由臨教自行負擔，才能凸顯要成為老師的誠意，留在教育界服務的可能性更高，可以解決國小和華小所面對的師資問題。

“臨教在3年合約期限內只要完成假期培訓班，通過教育服務委員會的面試，就可轉正，成為合格的老師。同時，臨教也將享有產假、無記錄假期及陪產假期，福利獲得調升。”

她表示，師資短缺是全國性的課題，國小所要增聘的臨教超過4000人，華小要增聘的臨教接近1000人。因此在雙管齊下，增加師範學額、增聘臨教，是短期內解決師資的問題。

她也強調，除了硬體建設及師資的問題，其實更要註重課堂的教學。

“隨著科技的轉變與革新，現有的行業逐漸被淘汰的越來越多，而想像不到的新興行業會越來越多。世界銀行估計，2030年時，會有60％的新行業。”

她指出，教育轉型勢在必行，但是不會立竿見影看到成效，教育部也需要時間幫助老師轉型。希望大家給予教育部一些鼓勵及時間。