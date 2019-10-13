斥林冠英政治怨恨不撥款拉大 魏家祥：以為自己是皇帝

（亞依淡13日訊）馬華總會長拿督斯里魏家祥指財政部長林冠英因對馬華的政治怨恨，而故意不為拉曼大學學院（TAR UC）提供行政撥款，並質疑對方以為自己是這個國家的皇帝，可以隨心所欲，為所欲為。

他指出，即使是敦馬哈迪在1981年至2003年任財政部長、教育部長甚至是首相時期，也從來沒有不給當年的拉曼學院行政撥款，而不管是馬華1968年成立的拉曼學院還是2012年升格的拉曼大學學院，都是由馬華創設，管理結構保持一樣。

魏家祥也是亞依淡國會議員，他今日在個人臉書發布聲明，駁斥林冠英發表的“拉大和優大要獲得更多撥款，馬華就須放棄拉大信托人身份”言論。

他引述英文和馬來源流媒體的報道，對林冠英將拉大和優大相提並論表示奇怪，並提醒對方它們其實是兩所不同的教育機構，如今拉大不獲政府提供行政撥款，而優大根本沒向政府申請行政撥款，所以是偽命題。

魏家祥在聲明中接連質問：“政府預算案是否根據林冠英的異想天開思維來決定？他是否擁有如此大的權力，可以私自決定拉大是否獲得政府資助，而不須獲得整個內閣的同意？”

“林冠英是否故意在2019年和2020年預算中忽略拉大的行政撥款（配對撥款），以便他可以設置任何條件，然後一旦符合他開設的條件就可恢複撥款？”

他說，拉大無法在2019年預算案獲得任何撥款是去年在國會通過的，但對方昨日竟以馬華領導人辭去信托局成員職務，作為“退還”3000萬令吉給拉大的條件。

“為何林冠英任意向信托局設定條件後，還分配100萬令吉發展撥款給拉大？到底林冠英是援引什麼法令或基於什麼原則，只能給拉大發展撥款，而不能提供行政撥款？”

他認為，這也許就是林冠英矛盾和虛偽的性格在作祟。

他也說，拉大在2020年申請2400萬令吉發展撥款，卻被大幅度砍至100萬令吉，這對拉大是侮辱和傷害，至於拉大在2019年獲得550萬令吉發展撥款，而行政撥款分文未得，也是莫名其妙且不合理的。

此外，魏家祥強調，馬華過去及現在的領導人通過信托局管理拉大，從未背叛任何人的信任或有任何不當行為，拉大收到的每一分錢都不曾轉入馬華帳戶，所有拉大信托人更是出於義務，不曾領取薪水、津貼或花紅。

“真金不怕紅爐火，若是任何一人敢站出來指責拉大信托人領取薪水、津貼，我將會毫不猶豫地採取法律行動。”