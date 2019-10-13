表態恐引馬來社會反彈 安華：沒說贊成或反對檳填海

（大山腳13日訊）檳州公正黨主席拿督斯里安華重申，他不曾表態支持或反對檳島南部填海計劃，他擔心如果不小心應對該課題，將會引起馬來社會的反彈，因為漁民擔心，一旦落實填海計劃，就會影響生計。

安華說，檳島南部是碩果僅存的馬來漁村，若要繼續填海計划，檳州發展機構就必須重新規划該區。

“峇六拜的發展也需要顧及，如果沒有，人民就會感到很惶恐，我已經把這些見解傳達給希盟領袖，包括首相敦馬。”

落實恐影響漁民生計

安華今午出席檳州公正黨第20屆代表大會後在記者會上受詢及公正黨針對檳州交通大藍圖立場不一時說，不能因為他以國會議員的身份出席與漁民的對話後，就被視為反對該計劃。

“我不曾說過我同意還是不同意，只是說必須顧及感受，對我來說，如果不小心應對這個課題，會引起馬來社會的反彈，因為漁民擔心，一旦落實，就會影響生計。”

他也告誡現任公正黨國州議員，若沒有照顧各族群，下一屆就無法成為候選人。

另外，安華說，他將針對貧窮問題將舉辦研討會。他明天也會動員國會議員及上議員，動議支持預算案，因為預算案在消除貧窮上有用心，但在農業上則稍有不足。

“農產品占了大多數的進口額，大約是52億令吉，因此必須給予關注，例如使用高科技來支援農業，預算案在資訊工藝方面的撥款就很足夠，不過，我可以理解預算案在短短2個小時內無法概括所有的領域。”

針對檳州在預算案沒有受惠的說法，安華說，檳州是极具競爭力的政府，在他任財長時，相較起東馬，給檳州的撥款也比較少，因為檳州擁有港口以及較完善的基本設施。

詢及是否有前公正黨黨員因涉及泰米爾之虎而被捕，他表示自己并沒有听聞，并認為這應該交由警方調查。

他說，他之前反對反恐法令，但必須分清恐怖主義及反恐法令的運用。“打擊恐怖主義分子，應交由警方處理。”

此外，他也提及，伊斯蘭及孔子學說對話會，將在11月30及12月1日，在檳州國際會展中心。

他指出，對話會曾經在25年前舉辦過，讓不只是馬來人聆听孔子學說，也讓非穆斯林了解伊斯蘭學。

他說，孔子与伊斯蘭并無衝突，而是如何丰富文明。

賽夫丁：新汽油津貼更惠民

公正黨總秘書賽夫丁說，新的汽油津貼可以更好的協助有需要的人民。

他說，豪車的油缸比較大，若以現有的津貼方式進行汽油津貼，那麼駕豪車的津貼會更多。

檳藍眼大會開放出席 民眾反應冷淡

檳州公正黨第20屆代表大會今早在黃炎發禮堂進行，大會有別於傳統的台上台下模式，棄用原有的大舞台，在禮堂中央重新設置一個圓形的小舞台，座椅則以半弧形排列，為小舞台為中心，讓主講人更接近出席者。

此外，該大會也首開先例開放給非政府組織及民眾出席發表意見，惟參與民眾不多，年輕人更是寥寥無幾。

檳州公正黨主席峇迪亞、檳州公青團代表鍾仁傑及婦女組代表諾莎菲扎也分別針對各課題發表演說。

大馬職工總會（MTUC）檳州分會秘書威立亞及理科大學學者卡馬魯拉茲茲教授，則以“時下与未來職場發展”及“知識是人民繁榮的根本”主題發表演說。