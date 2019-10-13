吉大臣：走出舒適區 大馬應另拓經貿市場





（亞羅士打13日訊）吉打州務大臣拿督斯里慕克力指出，在全球陷入貿易戰中，大馬政府雖然秉持自由貿易市場，但也需走出舒適安逸貿易區域，嘗試尋找和開拓更大經貿合作市場。

全球陷入貿易戰

他說，全球都受到中國與美國經貿戰影響，因此為了生存，大馬和各州包括吉打，在海外招攬外資時也需要走出現有的合作框，尋覓其他可有潛能的國家合作。

“我們不排除在現有經貿合作國家外，也有很多國家的貿易已崛起，譬如來自獨立國家聯合體（CIS）的國家。”

慕克力今日為由北方大學主導舉辦的2020年財政預算案研討會主持開幕致詞時說，大馬需要加強在新科技採用，同時也需與大專院校加強合作，善用大專院校的人才儲備、確保基本設施維持高素質，方能吸引更多外資。

財案激勵失業者找工

另外，慕克力在記者會上也透露，希盟政府這次提呈的明年度預算案，也著重於制造更多就業機會，激勵失業的大馬人找工作，以減少依賴低技能外勞。

“尤其是年輕人就不該再有藉口說找不到工作，他們反該積極和珍惜所提供的就業機會。”

此外，他說，吉打在這次預算案也再次獲得政府撥發5000萬令吉，批准在黑木山開發100英畝地段進行邊境經濟特區（SBEZ），來鞏固與泰國的雙邊貿易關係。

他解釋，這項大型計劃目前在進行著3個項目，即財政部撥款由北門基建公司（Northern Gateway）負責承建的基設項目，包括興建運輸羅里站都順利進行中；政府也在與吉打州發展機構（PKNK）和私人界洽談有關徵地事項。

他說，這些地段都會圈做為邊境經濟特區，未來必定會帶給黑木山經濟騰飛發展，以及帶動雙邊經貿與經濟。