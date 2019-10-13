【涉淡虎活動7人被捕】陸兆福：遵守民主制度 火箭不以暴力撈取利益

（芙蓉13日訊）森州行動黨主席陸兆福強調，行動黨熱愛和平、尊重民主，也沒有暴力記錄、不曾使用武器，更不允許以暴力取得政治利益。

也是交通部長的他披露，從行動黨過去50年的政治鬥爭能看見，10次鬥爭中僅有一次成功，即2018年，但依然尊重民主程序；就算依斯干達公主城國會議員林吉祥多次遭逮捕，行動黨依然遵照民主制度。

“行動黨一直以追求民主來說服人民支持，若有人要以暴力形象來妖化行動黨，這是一個不良企圖，至於這起事件是否涉及政治陰謀，則有待觀察。”

他以對涉嫌支持斯里蘭卡“淡米爾之虎”（LTTE）恐怖組織的龍城州議員古拿的認識作出保證，古拿是一位勤勞及關心民情的草根議員，選民對他也非常熟悉，相信對方絕不會涉及恐怖組織。

不插手警方調查

他指出，對於古拿的遭遇深表遺憾，但不會插手警方調查，僅希望警方盡快完成調查工作，並對古拿的健康照顧有加，提供藥物支援。

“至於古拿服務中心運作方面並沒有問題，因為他向來以團隊模式服務，同時在這段期間也會獲得亞沙國會議員謝琪清監督與協助。”

針對昨晚有另兩名行動黨黨員也遭逮捕，陸兆福指出，目前還未確定這2人是否為行動黨黨員，也還未得到相關資料，因此不願置評。

他今日與林吉祥等人前往古拿位於拉杭新村的老家，探訪古拿妻子阿魯瑪麗（59歲）後，如此指出。

自上周四（10日）因涉嫌支持斯里蘭卡“淡米爾之虎”（LTTE）恐怖組織而遭逮捕的古拿，至今尚未獲釋，而其家人也未獲批準前往探訪，這令其妻子擔心不已。

林吉祥今早率先抵達古拿住家，與阿魯瑪麗會面後立即給予擁抱，而阿魯瑪麗也難掩淚水，當場落淚；在陸兆福等人上門慰問時，她也數度流淚。(LSL)

林吉祥不信古拿涉恐怖主義

林吉祥指出，不相信古拿涉及恐怖主義，倘若真的發生，那就得依照法律程序進行改造課程。

他指出，古拿在黨內已有37年，6次競選中，3次被選為人民代議士，以100%支持行動黨來追求自由與民主，絕不會有恐怖主義。無論如何，都會給予古拿法律與精神支持。

他披露，“淡米爾之虎”一度被濫用，而根據希盟競選宣言，必須被廢除，並追求和平及開放的新政府。

“去年面對政黨輪替後，我們要一個透明及民主的政府，因此也希望警方在態度方面作出改善，並讓古拿盡快與家人會面。”

古拿幼女南西（30歲）指出，家人都相信森州行動黨領袖如謝琪清、陸兆福等人會幫助古拿，而家人也被告知下周一（明日）下午能與父親會面，惟時間還未確定。

她披露，由於父親年事已高，再加上手部及肩膀患有不適，必須服藥，此次逮捕令母親擔心不已，影響胃口。

“我和哥哥巴達紐生（32歲）及其他家人都陪伴在母親身邊照顧，相信很快就沒事了。”