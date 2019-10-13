出席活動後上傳照片 社警會長戴警階肩章被捕





（吉隆坡13日訊）因照片惹禍上身！雪州社區警察協會會長佩戴正規高階警官警階肩章出席活動，後自行上傳活動照片至社交媒體，豈料引起警方關注，他今晨被捕助查案件。

該會長近日出席一項在隆市增江區華友花園的社區活動，較後把數張活動照片上傳至臉書；照片中可見，他當時身穿一件社警熒光外套，外套上還別著警察總監警階的肩章，然而在場的其他成員，部分也有佩戴不同警階的肩章。

據悉，有關照片後來流傳至外，引起警隊高層的不滿，下令展開逮捕行動。

據消息透露，增江警方於今晨12時30分展開行動，逮捕該名會長（53歲），並起獲一件具有總監警階肩章的社警外套。

“嫌犯招認，警階肩章是在鵝嘜百美園的一間裁縫店定制的；進一步調查，嫌犯並沒有任何犯罪記錄。”

消息說，警方已援引1967年警察法令第89（a）（擁有警方物品）及1955年微型罪案法令第16條文展開調查。

1967年警察法令第89（a）（擁有警方物品）條文顯示，任何不是警察的人士若擁有正規警察的警階等物品，一旦罪成，罰款最高500令吉，或監禁最多6個月，或兩者兼施。

此外，馬來西亞人民社警總會會長關志庭受詢時表示，每個社區警察協會都有各自的規則，並且也會頒發一些徽章予資歷較深的成員；然而，這些徽章等物品的設計，完全不能與正規警察及軍人有任何類似，或相同的地方，以免引起不必要的誤會。

“制服的顏色可以相同，可是徽章等物品的設計不要讓人容易產生誤解成份。”