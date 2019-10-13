【氦氣球爆炸16人傷】副首相：為降低成本 氣球疑混雜其他氣體





（安邦13日訊）副首相兼婦女、家庭及社會發展部長拿督斯里旺阿茲莎說，昨日在布城發生的氣球爆炸導致16人受傷事件，有關的肇事氣球有可能被混雜了其他氣體。

阿茲莎也是班登區國會議員，她，今早在班登英達為烏魯冷岳區的國家運動月活動主持推介禮後說，用於氣球充氣的氦氣是惰性（inert）的氣體，但可能會被混合其它氣體以降低成本，如果是這樣，就可能會引發各種問題。

她說，重要的是，如果知道有易燃氣體或物質，就不要在附近使用任何火苗，例如使用打火機和抽煙等都應避免。

她表示，在氣球爆炸事件中受傷留院的6名傷者中，3名成人和1名兒童在今日經醫生檢查了傷口後，可能會獲準出院。另兩名傷者也已穩定下來，但需進一步治療，因為他們的傷口較深，需進行多次的換藥和清洗。

“福利部將派出一名官員為傷者提供心理輔導，尤其是受到心理創傷的兒童。此外，當局也在探討為受害者提供其它援助。”

旺阿茲莎在較後的一項移交儀式上，移交政府組屋鑰匙給房屋在火患時燒毀的24個家庭。

班登再也的一個印裔聚居的木屋區因發生數場火災，令40個家庭流離失所，政府和吉隆坡市政局為其中24個符合資格的家庭提供政府組屋作為“過渡房屋”，讓他們有安身之地。

旺阿茲莎聲稱，雖然這些家庭的房屋屬非法搭建，但政府還是伸出援手，有關家庭可在“過渡房屋”居住長達3年，至於其他16個家庭則自行在其它地方物色居住單位。

她表示，數場火災主因是由於照明設備的電線造成，也有一場火患是因小孩試圖煮飯所引起。

為防止土後再發生類似火災，她已指示國家能源公司隔離受影嚮的地區，避免進一步波及其他房屋，而這將會在所有家庭搬入過渡房屋後進行。

出席活動者尚包括班登英達依茲漢哈欣和安邦再也市議會主席拿督阿都哈密。