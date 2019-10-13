財長：公帑不能投入政治 希盟無意接管拉大

（吉隆坡13日訊）針對財政部長林冠英昨天就拉曼大學學院的撥款課題，財政部企業傳訊單位發表文告聲稱，部分英文和中文媒體並未完整報道林冠英的談話內容，並指林冠英當時是強調，政府無意接管拉大，也不願看見希望聯盟或民主行動黨的政治人物取代馬華。

該單位文告對林冠英談話內容，未獲公平報道感遺憾。

文告說，財政部長當時重申，公帑不能投入政治，兩者須分開；他也保證，當馬華放棄拉曼大學學院的政治控制權時，就會恢複對拉大的撥款，每年提供拉大3000萬令吉資金。這意味著，今年和明年拉大都能得到3000萬令吉。

“但是，一些英語和中文媒體並沒報道林冠英在會上強調，政府無意接管拉大，也不願看見希望聯盟或民主行動黨的政治人物取代馬華。財政部長指出，馬華應放棄對拉大的控制權，讓路給拉大擁有專業背景的校友接手。”

遺憾財長談話未獲完整報道

文告提及，林冠英當時指拉大在沒任何政治或政府幹預的情況下，將能更專業地運營，並且可根據卓越的學術標準，獨立做出決策。

“記者會上，林冠英還舉了自立合作社的例子，但並沒獲報道。自立合作社是一家由馬華所控制的合作社，2012年時從1MDB基金會獲一筆為數1500萬令吉款項。盡管自立合作社時任董事主席拿督黃炳火想將1500萬令吉歸還給1MDB基金會，但卻遭馬華否決。自立合作社的銀行帳戶隨後被馬來西亞反貪會所凍結，而黃炳火也遭停職。”

文告說明，財政部希望媒體單位無論其政治傾向如何，都可秉持專業態度妥善地進行報道。媒體單位在政治上可支持馬華或支持國陣 / 伊黨，但談到新聞自由時，則要求它們充分不歪曲地報道事實。