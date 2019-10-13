議員涉嫌支持“淡虎”被捕 林吉祥：應給予自辯機會

（馬六甲13日訊）針對行動黨議員涉嫌支持斯里蘭卡“淡米爾之虎”（LTTE）恐怖組織一事，行動黨元老兼依斯干達公主城國會議員林吉祥表示，若他們有錯，應該讓他們面對法庭，以便讓他們有機會自辯，而不是援引國家安全法令逮捕。



林吉祥今早抵達古拿住家，與阿魯瑪麗會面後立即給予擁抱，而阿魯瑪麗也難掩淚水，當場落淚。

林吉祥指出，不相信古拿涉及恐怖主義，倘若真的發生，那就得依照法律程序進行改造課程。

他指出，古拿在黨內已有37年，6次競選中，3次被選為人民代議士，以100%支持行動黨來追求自由與民主，絕不會有恐怖主義。無論如何，都會給予古拿法律與精神支持。

他披露，“淡米爾之虎”一度被濫用，而根據希盟競選宣言，必須被廢除，並追求和平及開放的新政府。

“去年面對政黨輪替後，我們要一個透明及民主的政府，因此也希望警方在態度方面作出改善，並讓古拿盡快與家人會面。”

古拿幼女南茜（30歲）指出，家人都相信森州行動黨領袖如謝琪清、陸兆福等人會幫助古拿，而家人也被告知下週一（明日）下午能與父親進行會面，惟時間還未確定。

她披露，由於父親年事已高，再加上手部及肩膀患有不適，必須服藥，此次逮捕令母親擔心不已，影響胃口。

“我和哥哥巴達紐生（32歲）及其他家人都陪伴在母親身邊給予照顧，相信很快就沒事了。”