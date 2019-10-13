韓江百年校慶宴開600桌 陳國平送大禮祝賀



























（檳城13日訊）“百年樹人，萬古長存”韓江學校歡慶100週年紀念聯歡宴會昨晚圓滿舉行，宴會宴開600桌，來自世界各地的校友齊聚一堂，高朋滿座，場面壯觀熱鬧。

韓江三校董事長拿督斯里黃賜興在致詞時指出，董事會執行顧問丹斯里陳國平局紳已承諾，將全資為韓江小學興建一座擁有20間課室的教學及行政樓，旨在為韓江小學未來改為全日制教學鋪路。

“我僅代表董事會感謝丹斯里陳國平送上的百年校慶禮物。”

他說，韓江三校在大馬教育史上首開先河，使用同一個校名，在同一片校地上，完善了小學、中學及大學學院的教育體係，希望韓江學校在大家的關心與支持下，永續發展。

他認為，在培養德智體群美的全面發展，執行立德樹人過程中，必須勇敢面對迅速發展的信息化趨勢。

“無論是當年林連登在奠基禮說的樹人萬萬年，或是百年校慶口號《百年樹人，萬古長存》，為的就只是給後代們留下民族文化一點血脈，相比起當年澎湃洶湧的激情，如今在維護華文教育上，更需要細水長流的熱血。”

財長撥款10萬獻祝賀

財政部長林冠英受邀致詞時，宣佈撥款10萬令吉予韓江學校，並代表聯邦政府恭賀韓江百年校慶。

他指出，希盟執政聯邦政府後史無前例宣佈撥款予獨中，是政府給予獨中的肯定。明年財政預算案撥款給獨中、華中及華小的總額達4700萬令吉。

“前朝與現在的差別，在於前朝沒有撥款，而且不只是撥款，最重要是錢要到，前朝宣佈了撥款，但錢沒到或2年後才到，而希盟政府是講到、做到、錢馬上到。”

他希望這些撥款多少能改善華校的基本設施。

印尼校友會及柯寶國 各捐100萬令吉祝賀

會上，印尼韓江校友會及韓江三校董事會名譽顧問柯寶國，各別捐獻100萬令吉祝賀韓江百年校慶。

此外，第8屆世界韓友聯誼大會也捐獻33萬令吉、檳榔嶼潮州會館捐獻20萬令吉、馬來西亞韓江校友會總會捐獻10萬令吉及中國駐檳總領事館捐獻2萬5000令吉。

當晚，除了歌舞表演外，還有上百名三校的學生齊唱《感恩的心》，之後嘉賓、表演者及在場出席者手持環保燈，一起合唱《傳燈》，最後以10分鐘精彩的煙花秀來結束宴會。

出席者尚有上議員林慧英、檳州行政議員孫意志、中國駐檳總領事魯世巍、韓江三校董事會執行顧問丹斯里陳國平、會務顧問丹斯里方木山、拿督斯里祝友成、名譽顧問拿督斯里黃智緒、署理董事長連承傑、副董事長李瑜檳、拿督斯里方炎華、總務拿督陳顯裕、副總務拿督陳書楠、黃慧雄、副財政許春安、董事黃漢榮、韓江大學學院院長馬國輝、韓江中學校長江美俐、韓江小學校長李鳳珠、韓江校產信理員主席彭春松等。