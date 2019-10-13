最強颱風又遇地震 千葉5.7級 東京有感

（東京12日訊）最強颱風又遇地震！日本千葉縣東南部近海10月12日下午發生5.7級地震，震源深度約80公里，東京都有震感。日本正受到颱風海貝思吹襲，已造成2人死亡，海陸空交通大亂，早上千葉縣更疑似出現龍捲風。

日本氣象廳指，地震在當地時間下午6時22分發生，幸沒有海嘯威脅，但多個地區都有震感，其中千葉縣南部震度為4，在東京都23區、東京千代田區、三宅村的震度為3，另外在神奈川縣、靜岡縣的部分地區都有震感，同樣為3級。

另一方面吹襲日本的強颱風海貝思，當地晚上7時前登陸靜岡縣伊豆半島，為東京及周邊地區帶來狂風大雨，增至2死、3人失蹤超過60人受傷。

千葉縣市原市早上出現龍捲風，有汽車被吹至反轉，車內一名男子死亡，群馬縣富岡市有四幢民居被土石淹埋，一名長者死亡，另有兩人失蹤。

氣象廳向首都東京及另外十一個縣發出大雨特別警報，多處錄得破紀錄雨量，其中神奈川縣箱根町，雨量達940毫米，靜岡縣伊豆市雨量達750毫米。

海貝思相信是61年來吹襲日本的最強風暴，至今導致超過37萬戶停電，多個縣市向低窪地區超過600萬居民發出疏散指示，有超過17萬人撤離，1.7萬名自衛隊員候命救災。首都圈交通癱瘓，所有巴士暫停服務；來回東京及名古屋的新幹線停運。成田及羽田機場的所有航班停飛。

東京迪士尼樂園今日至明日中午停業。明日在鈴鹿賽道舉行的一級方程式賽車，賽會亦取消今日的練習及排位賽。

有網民形容，在一天之內就經歷了龍捲風、颱風與地震，對此感到擔心。