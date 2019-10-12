淡虎含恐怖主義元素 內長：逮捕無關種族

（馬六甲12日訊）內政部長丹斯里慕尤丁說，警方是在有足夠證據認為“淡米爾之虎”（LTTE）組織含有恐怖主義元素而採取行動，並無涉及種族課題，而是為了確保國家安全受到保護。

他說，基於不想看到有任何組織破壞國家安寧，因此警方援引法律賦予的權力採取行動，避免事件進一步惡化。

“無論如何，有關人士被捕並未證明他們是有錯的，不過警方基於長時間收集所獲的證據，必須採取行動。”

慕尤丁希望各界明白，恐怖主義與種族無關，同樣的，警方為了確保國家時刻安寧，若有巫裔或穆斯林證實涉及伊斯蘭國（IS）等組織，警方也會為了國家安全而採取同樣行動。

他希望各界勿幹擾有關案件的調查，讓警方執行他們的任務。

慕尤丁今早出席甲州元首81歲華誕冊封大典，接受由州元首頒賜拿督斯里烏達瑪（D.U.N.M）勛銜後，接受記者詢問時這麼表示。

與此同時，甲州首席部長阿德里受詢時說，被拘捕的甲州行政議員沙米，其職位暫時由同僚拿督鄭國球負責，確保選區事務如常操作。

另外，慕尤丁相信，2020年財政預算案將令所有人都滿意，各領域都獲得充裕的撥款和機會，顯示希盟政府考慮周全，關註人民在經濟、社會、教育和安全領域的需要。

“吸引我的是，預算案也關註婦女發展領域，如發展女性企業家；同時，政府提供沙巴和砂拉越撥款，滿足當地人民對發展和繁榮的期望。”

他說，也許是財政條件不允許，預算案並未提及大馬皇家警隊的津貼，不過之前內政部及其他機構所提出的要求已逐一落實，如志願警衛團以小時計算的津貼、警方獲得2億5000萬令吉撥款修建住處及電梯等。