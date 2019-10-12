M40料500萬人得益 受惠車須1600CC或以下

（居林12日訊）國內貿易及消費事務部長拿督斯里賽夫丁說，該部目前沒有M40群体可享有汽油津貼的數据庫，不過，扣除約290万名可享有汽油津貼的B40群体人數后，預料還有500万名M40群体可享有汽油津貼。

他說，財政部長林冠英昨日才提呈財政預算案，因此貿消部將与財政部詳談M40群体享汽油津貼的機制。

“財長宣布的特定群体汽油津貼是22億令吉，并預料有800万名轎車和摩多車主有資格受惠，B40群体已鑑定有290万人將受惠，這意謂著還未註冊的受惠人數還有500万人。”

“我們將通過登記來鑑定這些符合資格的M40群体人數，以便他們也能列入受惠名單內。”

他說，擁有交通工具符合受惠資格的B40群体數据庫已完成，貿消部擁有准确的數据，我國有1000万名生活援助金受惠者，陸路交通局的注冊交通工具有1800万輛，數据融合后得到290万輛屬B40群体的數据。

“財長宣布M40群体也將受惠，因此受惠者的數据庫將更大，貿消部已鑑定的人數是290万人。受惠者不會以所在地區區分，條件是交通工具必須注冊在其名下，引擎容量1600CC以下，容量超過1600CC的車齡則須逾10年；摩多則引擎容量150CC以下，超過150CC則車齡須超過7年。”

賽夫丁今午在居林特易購霸級市場主持分發屠妖節援助品儀式後，在記者會上說，配合屠妖節將來臨，貿易部將會在下個星期列出統制品種類及價格，目前該部正與相關單位探討，以確保統制品的貨源充足。

他提醒商家要根據指示來為統制品標價，若民眾發現商家違例，可向貿消局舉報，該局會採取行動調查。

當日共有150名印裔人士受惠，每人可得特易購霸級市場贈送價值100令吉的日常用品，出席嘉賓有居林區州議員楊慶傳，及居林市議員鄭連旺等。