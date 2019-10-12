教部活動 家長燒繩 氦氣球爆炸16人傷

（布城12日訊）教育部今早配合全國運動月而舉辦的強身健體計劃（Program Kecergasan ）竟意外發生氦氣球爆炸的突發狀況，導致16人蒙受一級或二級灼傷，年齡最小的傷者為4歲孩童。

布城警區主任羅斯裡助理總監披露，在16名傷者之中，有7名成年人及9名小孩。

他表示，意外事件是發生在活動後清理場地時，肇因相信是因為有一名家長試圖以打火機燒斷氦氣球的綁繩，才引發氣球爆炸；警方也在現場起獲打火機。

他提到，經當局初步調查顯示，事件並不含刑事成分。警方目前並未逮捕任何人。

“主辦方或傷者都未向警方報案，我要籲請涉及事件者前往報案，以便警方著手調查工作。”

此外，為強身健體計劃剪綵及主持開幕禮的教育部副部長張念群較後也前往布城醫院探訪傷者。

她聲稱，目前有6人確認需留院就醫，分別是2名教師、1名助教及其夫婿，和1名8歲孩童。

她說，我們還在等待報告，剛才探訪傷者時也嘗試瞭解事發經過，但要給多點時間，因為一些傷者的情緒尚未平復，不太願意披露太多。

“我們一定會調查肇因，但這個不是現在的首要關切點，最重要的是確保他們得到適當的治療。”

張念群提到，據所掌握的資料，事故發生在上午11時34分。

她也對意外感抱歉，並感謝布城醫院的醫護人員給予傷者治療，也慰問傷者及家屬。

根據院方提供資料，受傷入院的有16人，他們分別是2名教師、1名助教、4名家長、3名小學生、4名學前教育學生、1名5歲及1名4歲兒童。

副首相：傷者已接受適當治療

副首相拿督斯裡旺阿茲莎恰巧在布城出席兒童安全醒覺運動，她在接獲消息後也往布城醫院，瞭解傷者的情況。

她提到，傷者皆屬一級及二級燒傷，並已接受了適當治療，惟一名小孩的情緒較為不穩定。

她說，小朋友可能是被嚇到，格外安靜，也不太肯回答問題。其他人的情況都還可以。

她也對事件的發生感難過，並提醒大家在使用易燃物品時，要格外小心。

衛長：6名留醫者情況穩定

衛生部長祖基菲裡披露，6名留醫傷者情況穩定，但由於遭受事故驚嚇，因此院方也給予心理輔導；傷者皆是二級灼傷。

他強調，傷者情況不像人們想像的嚴重，一些傷者是灼傷臉部，若簡單的說，就是有點灼傷、脫皮。他們情況穩定，有的投訴感覺灼熱，醫護人員都會給予適當治療。

他說，氣球裡的氦氣不是問題，至於是熱氣或高溫導致氣球爆炸，則交由當局調查。

此外，教育部長馬智禮也前往醫院探訪傷者。詢及教育部會否要求教育活動停止使用氦氣物品時，他表示，事故原因尚在調查中，尚不適給予總結。

其中一名35歲傷者斯里拉哈尤（教育部高教局職員）表示，她今日帶著3名孩子參與活動，就在孩子們爭奪舞台下的氣球時，聽到不遠處傳來巨響。

她當時未見任何火光，只聞到濃烈氣味，皮膚也感灼熱。現場的孩子們開始尖叫和哭泣。她的手部灼傷，3名分別是4、5和6歲的孩子則是頸後、背部和耳朵灼傷。院方已批准四人出院，惟耳朵遭灼傷的孩子需回來複診。