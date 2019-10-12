打火機燒繩引發 氦氣球爆炸16人傷

（布城12日訊）教育部今早配合全國運動月而舉辦的強身健體計劃（Program Kecergasan ），一名家長試圖以打火機燒斷氦氣球的綁繩時引發氣球爆炸，導致16人蒙受一級或二級灼傷，年齡最小的傷者為4歲孩童。

布城警區主任羅斯里助理總監披露，在16名傷者之中，有7名成年人及9名小孩。

他表示，意外事件是發生在活動後清理場地時，也在現場起獲打火機。

他提到，經當局初步調查顯示，事件並不含刑事成分。警方目前並未逮捕任何人。

***沒涉刑事成份暫不逮人

“主辦方或傷者都未向警方報案，我要籲請涉及事件者前往報案，以便警方著手調查工作。”

此外，為強身健體計劃剪彩及主持開幕禮的教育部副部長張念群較後也前往布城醫院探訪傷者。

她聲稱，目前有6人確認需留院就醫，分別是2名教師、1名助教及其夫婿，和1名8歲孩童。

她說，我們還在等待報告，剛才探訪傷者時也嘗試了解事發經過，但要給多點時間，因為一些傷者的情緒尚未平複，不太願意披露太多。

“我們一定會調查肇因，但這個不是現在的首要關切點，最重要的是確保他們得到適當的治療。”

張念群提到，據所掌握的資料，事故發生在上午11時34分。

她也對意外感抱歉，並感謝布城醫院的醫護人員給予傷者治療，也慰問傷者及家屬。

根據院方提供資料，受傷入院的有16人，他們分別是2名教師、1名助教、4名家長、3名小學生、4名學前教育學生、1名5歲及1名4歲兒童。

（布城12日訊）教育部今早配合全國運動月而舉辦的強身健體計劃（Program Kecergasan ），一名家長試圖以打火機燒斷氦氣球的綁繩時引發氣球爆炸，導致16人蒙受一級或二級灼傷，年齡最小的傷者為4歲孩童。

布城警區主任羅斯里助理總監披露，在16名傷者之中，有7名成年人及9名小孩。

他表示，意外事件是發生在活動後清理場地時，也在現場起獲打火機。

他提到，經當局初步調查顯示，事件並不含刑事成分。警方目前並未逮捕任何人。

***沒涉刑事成份暫不逮人

“主辦方或傷者都未向警方報案，我要籲請涉及事件者前往報案，以便警方著手調查工作。”

此外，為強身健體計劃剪彩及主持開幕禮的教育部副部長張念群較後也前往布城醫院探訪傷者。

她聲稱，目前有6人確認需留院就醫，分別是2名教師、1名助教及其夫婿，和1名8歲孩童。

她說，我們還在等待報告，剛才探訪傷者時也嘗試了解事發經過，但要給多點時間，因為一些傷者的情緒尚未平複，不太願意披露太多。

“我們一定會調查肇因，但這個不是現在的首要關切點，最重要的是確保他們得到適當的治療。”

張念群提到，據所掌握的資料，事故發生在上午11時34分。

她也對意外感抱歉，並感謝布城醫院的醫護人員給予傷者治療，也慰問傷者及家屬。

根據院方提供資料，受傷入院的有16人，他們分別是2名教師、1名助教、4名家長、3名小學生、4名學前教育學生、1名5歲及1名4歲兒童。