民政宣佈上陣 丹絨比艾補選至少三角戰

（吉隆坡12日訊) 民政黨主席拿督劉華才宣布，民政黨將上陣柔佛丹絨比艾國席補選，這也意味著，丹絨比艾補選至少會出現三角戰。

他今日出席民政黨中委會會議後召開記者會表示，他目前已收到6個潛在候選人名單，將在適當時機公布候選人。

他強調，該黨將派出贏面高的候選人，而他們也會對這些潛在候選人進行背景評估，包括學歷、經驗、態度、性格等，為求派出最適當人選上陣。

“6位被推薦的候選人，主要是來自柔佛州，也有來自其他州屬的領袖，有男性，也有女性。”

“補選的競選委員會主席是民政黨署理主席胡棟強，而行動室總指揮則是民政黨副主席拿督張國智。”

劉華才聲稱，希盟已上任超過一年，但仍有許多課題尚未解決，許多競選承諾也沒兌現，提出的政策也沒讓國家情況好轉，甚至延伸出很多種族課題，破壞國家的和諧。

他認為，巫伊合作也讓我國朝向宗教化、種族化。因此，民政黨決定以第三勢力姿態上陣，告訴希盟，他們的蜜月期已結束，他們應做好自己的工作，也希望人民可給民政一個機會在國會發聲，反映人民的不滿。

據消息探悉，民政黨副主席兼柔州聯委會秘書邱孝利，很大可能將是上陣丹絨比艾補選的人選之一。

邱孝利也是民政黨振林山區部主席，在士姑來地區服務10年，被視為服務型領袖；在地理位置上，依斯幹達公主城國會議席（2018年前稱振林山國會議席）就在丹絨比艾國席隔壁。

509大選，當時身為柔佛民青團團長兼柔佛州務大臣特別事務的邱孝利首次受委，代表國陣上陣昔加末柏馬尼斯州議席守土，迎戰希盟公正黨的張發虎及和諧陣線伊斯蘭黨的諾瑪拉，最終僅以363張微差多數票敗給張發虎。

出席記者會的包括副主席拿督鍾偉興、拿督巴拉末西瓦蘭、蘇家斌、婦女組主席黃愛歡、總秘書麥嘉強及副總秘書溫蒂。（TKM）