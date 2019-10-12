【2020財政預算案迴響】外國人買60萬元公寓 限滯銷屋





（吉隆坡12日訊）2020年財政預算案中公布降低外國人在城市買公寓的價格，門檻從100萬令吉降到60萬令吉，財政部長林冠英強調，這只限於目前滯銷的公寓，不包括新發展項目及有地房產。

他今日在國會針對2020年財政預算案向州議員展開解說會後，在記者會上表示，這項措施是為了應付2019年第二季度出現共計約83億令吉公寓供應過剩的情形；而讓外國人購買滯銷公寓的措施也可以為本地經濟注入資金。

今年次季83億元公寓過剩

“為什麼會出現供應過剩的情形？是因為大馬人不要購買，因此發生過剩的情況，所以如果大馬人民沒有購買的意願，而那些公寓還未出售，如果外國人要購買，何不？”

“有人說我們阻止本地人購買，不是，因為如果本地人願意購買，就不會發生供應過剩的情況，我們指的是60萬令吉的公寓（Condominium 及Apartment）。”

他解釋，政府給予價值50萬令吉的房屋很多獎掖，因此政府設定外國人只能購買價格60萬令吉以上的公寓。

“這樣我們可以解決公寓過剩的問題，然後有資金注入本地經濟，這帶來倍增效果，我覺得也會幫助馬來西亞人。”

下調外國人買屋門檻 方志偉：國人購屋更難

（檳城12日訊）民政黨總財政方志偉炮轟政府降低外國人在城市地區買房的價格，門檻從100萬令吉降到60萬令吉，將造成我國人民更難買房子。

他說，此舉只對發展商有利，對國內的購屋者沒有任何益處，希盟是不是已淪為發展商的推銷員？

方志偉也抨擊希盟政府降低南北大道和第二檳橋過路費，是欺騙人民的行為，並促請希盟兌現諾言，廢除國內所有收費站。

購屋者協會：降外國人購公寓價 本地購屋者權益受損害

（檳城12日訊）大馬購屋者協會中文組主任陳鍾靈不認同政府把外國人購置城市公寓的價格從100萬令吉調低至60萬令吉，這恐會進一步炒高房價，更會損害本地購屋者權益。

他今日接受光明日報記者訪問時說，興建不符合本地市場需求的房產，以致房產滯銷，是發展商本身應承擔的後果，政府沒義務為發展商“擦屁股”，而且還要犧牲本地人。

“政府此次降低外國人購置城市產業的價格門檻，協助發展商清貨，傳遞了一個不健康的信息，也就是即便興建本地人買不起的房產也不用緊，因為政府總會出手打救。”

他擔憂，開了這種先例，發展商往後還會多建符合本地人能力及需求的可負擔房屋嗎？他希望政府可以向發展商清楚傳遞立場，敦促發展商多關注本地人的購屋能力及需求。

不認同5年後賣房徵盈利稅

陳鍾靈也不認同政府維持5年後出售房產將被徵收盈利稅（RPGT）的做法。他指出，大多數投機炒樓者在1、2年內就會轉售房產，對5年內轉售房產者徵收盈利稅，已可抑制投機炒樓活動。

“5年後轉售房產還要被徵收盈利稅，是缺乏伸縮性的做法。5年後才轉售房產者，一般並非投機炒樓者，可能是長輩賣房兌現醫療費或孩子的教育費，也可能是正常的換房子，非炒樓。”

陸振峰：恐引炒屋熱潮

檳城D'Properties房地產資訊營運經理陸振峰指出，降低外國人購屋限制，從100萬令吉降低至60萬令吉並不是件惠民好事，恐怕將引發炒屋熱潮。

他說，以往外國人在大馬購買屋產的門檻一旦降低，恐怕將推高本地屋價，導致本地人更難買屋。

不過他也說，保持產業盈利稅（RPGT），結算基准年從2000年1月1日，改為2013年1月1日，算是能進一步提高房屋交易，讓屋價回落，達至居者有其屋目標。

杜進良：疏解房產滯銷 歡迎降外國人買房門檻

大馬房地產發展商會（REHDA）檳城分會主席拿督杜進良歡迎聯邦政府在財政預算案中，宣布調低外國人在城市購置公寓的價格門檻，或多或少有助疏解房產滯銷問題。

但他指出，儘管聯邦政府已作出上述宣布，但否真的調低門檻，最終決策權還是在各州州政府手中，州政府有權遵照聯邦政府的宣布，或根據各州州情，自行決定門檻。

杜進良說，房產滯銷問題存在已久，不少發展商都辦促銷及推出優惠價配套，但本地人仍反應欠佳。他認為，開放城市地區的60萬令吉房產讓外國人購置是可行方案。

他不認為，把外國人購置城市房產的門檻會調低至60萬令吉，短期內將會引發炒樓潮或把房價炒高。

杜進良也說，REHDA向來不認同政府向購產5年後轉售產業者徵收盈利稅（RPGT）的做法。

他指出，5年期限已足以控制投機炒樓活動，5年後轉售產業還會被徵盈利稅，將影響房產長期投資者，並對要換房子或因各種理由要脫售房產者造成壓力。

他理解政府希望藉此方式增加稅收，但依然希望政府能夠檢討此政策。