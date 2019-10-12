多留意身邊的人 40%國民面對精神問題





（怡保12日訊）衛生部副部長李文材指出，根據衛生部2017年的國民衛生及發病率研究，約有40%的大馬人在一生中都會面對不同的精神問題。

他說，在調查27萬3203人當中，就有1萬8336人受到各種層次的情緒壓力困擾，因此任何一方包括當今政府都不應該看輕這個問題。

“今年的精神健康日主題為‘預防自殺’，精神病患者非常需要大眾的鼓勵，至少可以讓他們感受到被身邊的親友珍惜，支持他們獲得醫藥援助，確保他們不會做出傷害自己的事情。”

他今早在務邊沉香園為2019年世界精神健康日競跑活動致開幕詞時表示，回顧去年世界精神日的主題是“世界變化中的年輕人和精神健康”，顯示在早期或向青少年推動有關精神病的醒覺活動極為重要。

他說，根據世界衛生組織的報告，近半與精神有關的疾病始於14歲，皆因這些問題未及時被發現，繼而錯過了初步治療的時期。

籲人民重視精神疾病

他呼籲所有人民都要重視有關精神的疾病，並為有需要的人士伸出援手，若能及早發現對方有患上精神病的狀況，就能前往附近的衛生設施接受治療。

他也希望國人能多留意身邊的人，他們當中可能患有精神病，需要獲得援助來面對問題，如此我國的精神病個案才能逐年減少。

出席者包括公正黨迪遮州議員黃詩情、霹靂州衛生局局長代表拿汀諾瑪茲雅、金寶縣衛生官員阿夫莎妮娜、金寶縣長凱魯阿努阿等。