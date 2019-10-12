【古城分屍案】未回避媒體鏡頭 嫌犯延扣7天







（馬六甲12日訊）轟動全國的古魯蒙工業區分屍案，涉案嫌犯今日被警方押往甲州推事庭申請延長扣留7天，嫌犯將被延扣至本月18日，接受警方深入的調查。

今早約9時50分，嫌犯乘坐警方卡車被押送到愛極樂法庭，在押送至推事庭申請延扣時，嫌犯全程面無表情，也未刻意回避在場媒體的鏡頭。

甲州副主簿官莎莉娜最後批準嫌犯延長扣留7日，至本月18日（星期五）。

嫌犯大約於今早10時25分被警方押上卡車後離開法庭。

本月10日，一名37歲割草工友在古魯蒙工業區附近的草叢割草時，驚見慘遭分屍至少8段的不明屍首，驚動警方到場調查。

甲州中央警區主任阿夫占表示，警方從被發現的屍體殘肢推測，死者相信在5天前於別處遭人殺害，並被人分屍，丟棄在當地的草叢。

他說，發現屍體殘肢的清潔工友當時正在當地展開除草的工作，至下午約4時發現相關的殘肢。警方事後把屍體殘肢送往中央醫院剖驗，以進一步了解死者的身份。

甲州總警長拿督末卡欣於文告中表示，警方相信，事發地點位於默迪卡再也的一所雙層排屋，警方也在該住處的房內發現血跡。此案相信與一名新加坡籍男子有關。

他說，大馬警方與新國警方配合，並在新國警方的協助下扣查1名巫裔嫌犯，該名男子將被押往我國接受調查。