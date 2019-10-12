估61年來最強 東京迪士尼首度因台風停業

（東京12日中央電）強烈台風海貝思朝日本撲來，日本氣象廳官員周五表示，這個台風堪比61年前造成逾1200人罹難的狩野川台風。在媒體報道後，民眾紛紛搶購防災物資、面包等食品。

日本放送協會（NHK）報道，海貝思保持強勁威力，周六逼近東海地區、關東地區等，日本氣象廳可能發布大雨、暴風等特報。為避免台風帶來重大災情，氣象廳呼籲民眾嚴防大雨、暴風、大浪、漲潮等情況。

海貝思於周六晚11時左右，在八丈島西南420公里海上以每小時20公里的速度往北北西前進。

海貝思保持強勁威力伴隨著暴風圈，日本氣象廳預估周六傍晚起到晚上台風將逼近東海地區、關東地區，端視海貝思所走的路徑如何，有可能登陸。

本周六起到下周一為止，從西日本到東北地方的廣泛範圍地區將出現大雨，尤其是關東與東海一帶地區很可能出現猛烈雨勢，降下紀錄性的大雨。

此外，周六從西日本到北日本一帶的地區，將出現非常強的風勢，尤其是台風逼近的東海地區、關東地區可能出現紀錄性的暴風。

日本媒體不斷呼籲民眾要做好防台準備，除了呼籲民眾必要的話先到疏散中心，還勸民眾最好買護條膠布貼窗戶或落地窗玻璃，以避免強風擊破玻璃。報導一出，各地出現護條膠帶銷售一空的情況。

位於東京都豐洲的一家商店原本有膠帶庫存300至400個，但周五被搶購一空。商家表示，從未見過因防台準備，護條膠布賣得這麼好。

此外，周五晚起首都圈、關東地區有許多超商的面包和便當食品被民眾搶購一空，有些超商決定周六起暫時停業。7-11日本公司表示，為了確保顧客和店員的人身安全，首都圈東海地方地區大約有1000家店鋪暫時停業，停業時間由各店鋪自行判斷。

以首都圈為主，多家超市、百貨公司或超商連鎖店宣布周六臨時停業。

東京迪士尼樂園也宣布，周六全天暫停營業。這是東京迪士尼樂園首度以台風為由，全天停止營業。