【涉淡虎活動7人被捕】證據足才逮捕 總警長吁政治人物冷靜

（吉隆坡12日訊）全國總警長拿督斯里阿都哈密說，警方是掌握了充足的證據，才逮捕7名涉及“淡米爾之虎”（LTTE）恐怖組織者。他呼籲政治人物保持冷靜，警方會公正地展開調查，並盡快完成調查報告。

他說，警方目前會盡快完成調查報告，再交由副檢察司定奪。

“警方會依據標準作業流程（SOP） 且公正地展開調查，只要有任何人涉及恐怖主義，警方就會採取行動。”

他今早在武吉阿曼警察總部出席警察運動會後召開新聞發布會時，這麼指出。

阿都哈密說，“淡米爾之虎”事件始於1990年，警方當時攔截一輛運載軍火欲前往斯里蘭卡的船只，案件後來進入審訊，船只主人獲釋後逃跑了。

“警方相當重視恐怖組織課題，為了國家安全，會盡力阻止一切槍擊、炸彈等恐怖事件發生。”

此外，他說，對於所有涉及恐怖組織活動的嫌犯，即使他們已遭警方逮捕且被關在監獄里，但是警方相信他們還有恐怖主義思想，所以會對他們進行改造（rehab）。

“我也會囑咐下屬給於嫌犯應有的權力，譬如家屬前來探望等，以免有人指警員惡劣對待嫌犯。”

武吉阿曼政治部反恐組於前天（10日）早上，分別在吉隆坡、雪蘭莪、森美蘭、霹靂及吉打逮捕了7名涉嫌支持斯里蘭卡“淡米爾之虎”（LTTE）恐怖組織的人士，其中包括2名行動黨州議員，當中一人為行政議員。

7名嫌犯涉嫌在本地招募、宣傳及資助恐怖組織，目前在2012年國家安全法令（SOSMA)下被延扣助查。