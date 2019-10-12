Econsave星洲華教義演 甲洞華小三校籌獲153萬







（吉隆坡11日訊）“Econsave星洲華教義演”來到甲洞華小三校，成功為該校籌募到153萬令吉，作為擴建食堂及增建綜合體育館基金，讓學生可在舒適的環境下成長及學習。

這場由宜康省Econsave和星洲日報聯辦、甲洞華小三校承辦，光明日報策劃的義演，昨晚在甲洞翠華樓酒家筵開150席，吸引不少熱心人士出席。

12名歌手在台上傾力呈獻80及90年代經典名曲，以歌聲將現場氣氛推向高潮。參與演出的歌手包括喬華、蔡銘國、蔡勝安、曾喜慶、林奕辰、陳滿靖、林必媜、黃美君、黃嘉雯、林詩怡、左運佳及施岢妡等人，並由GS Dancer全場伴舞。

甲洞華小三校董事長潘秋光說，該校今年年終假期將拆除原有食堂，利用有限校地，在原址擴建食堂及增建綜合體育館；這樣一來，該校的學生才有舒適的食堂用餐，也讓他們在寬敞的體育館進行各項有益身心的活動。他表示，甲洞華小三校的建校基金至今已籌獲逾300萬令吉，尚不敷100多萬令吉，該校還需繼續籌款，希望華社能繼續慷慨解囊，以期盡快完成擴建事宜。

甲洞華小三校署理董事長兼籌委會主席謝南才則提到，該校籌委會自2017年開始便展開擴建食堂及增建綜合體育館的籌款工作，整個籌款目標為450萬令吉，配合創校十週年，該校籌委會已通過十週年晚宴及親子行活動成功籌獲逾200萬令吉。

他說，希望在2021年，該校學生將可享用新落成的食堂和綜合體育館。

出席晚宴者包括婦女、家庭及社會發展部副部長的楊巧雙、行動黨甲洞區國會議員林立迎、甲洞華小三校董事長潘秋光、署理董事長謝南才、副董事長陳春發、財政許統亮、董事拿督斯裡陳縯糠、家協主席兼工委會主席辛秉展、校長林淑娟、星洲日報企業公關及業務促進經理陳金泉及宜康省執行董事賴錫坤。

黃永發：捍衛教育 宜康省與華社同陣線

宜康省中馬區總經理黃永發表示，宜康省從50年代的一間店面的雜貨店，發展到今日有74家的大型超市，這已足足走過了半個世紀。

他說，雖然數次面對嚴峻經濟挑戰，惟在堅持帶著“薄利多銷”及“最低價格”的理念下，成功以‘比一比我們的價格’的口號，在這充滿競爭的市場裡站穩一席之位。

他指出，宜康省已是第三年參與這項極富意義的教育義演活動，而在之前兩年的義演平台裡，宜康省已成功籌獲累計總額超過800萬令吉的義款、讓無數的莘莘學子們受惠。

他承諾，宜康省將繼續通過“義演”這個平台與華社站在同一陣線，為捍衛教育及傳承華文文化努力並肩作戰，讓缺乏基金的華校沒有後顧之憂。

此外，星洲日報企業公關及業務促進經理陳金泉則聲稱，義演這個平台從2017年開始至今已邁入第三年，成功協助全馬各地多所華校籌獲所需的發展基金，用於興建新校舍或提升軟硬體設備。

他說，華校是捍衛和傳承華文教育的堡壘，而華文教育、華文報和華團是華社的三大支柱，缺一不可。

他補充，華文教育尤其是華小，這幾年來面對越來越多問題和挑戰，舊問題還沒解決，就衍生新的問題，包括師資不足、電腦班被禁止納入正課、撥款不足、爪夷文課題，還有一些不負責任的政客說要消滅華文教育，這些都需華社一一面對和克服。

楊巧雙撥2萬元

行動黨泗巖沫區國會議員楊巧雙聲稱，去年她撥款5000令吉給甲洞華小三校及另撥出2萬9540令吉給該校家協，用於更換廁所門板，讓學生能享有完善設施；今晚她亦在義演現場宣佈，撥款2萬令吉給甲洞華小三校。

她說，針對甲洞華小三校欲打造“四校”計劃，目前當地利益相關者已鑒定2片建校土地，而她上月也就此事致函給教育部，希望該部能保留有關土地給甲洞華小，用於興建四校。

她也致力解決孟加啦啦沒消防局的問題。消防局已證實，耗資900萬令吉的孟加啦啦鎮新消防局項目已獲批准，11月將進行招標，完成招標後的18個月，該鎮將迎來一座消防局。孟加啦啦的居民也迫切需政府診所，她已就此事向衛生部反映。

此外，在甲洞區國會議員林立迎的穿針引線下，Ekovest Berhad亦捐贈3萬令吉給甲洞華小三校。

其他出席者尚有甲洞三校董事部顧問江富龍、彭瑞霞、財政許統亮、甲洞華小一校校長魏官雲、甲洞華小二校校長黃孝居、Desa ParkCity首席運營員戴俊成、泗巖沫第一區居協主席拿督斯裡葉僑強、嘉賓李榮輝、陳宗輝、陳成家、鄭國興及曾秀英。