【捷力科技慶30週年】 憶家人當年資助 彭永添 “沒有他們哪有今天的我”





















（檳城12日訊）捷力科技（馬）有限公司慶30週年，董事經理拿督彭永添憶起家人昔日的雪中送炭，成就了他今日的功成名就，不禁情緒激動流淚，場面感人。

他回憶起當年若不是小叔彭光及大哥彭順每月資助220令吉，讓他成功在吉隆坡完成大學學業，就沒有今日的他。

他說，當年中學畢業後，兩度申請工藝學院失敗，工作一年後仍堅持深造，當年家境貧寒的他唯有向小叔和大哥借錢應付學費。

“當年學費至少300令吉，我向大哥借120令吉，向小叔借100令吉，沒想到他們欣然應允，他們每個月不間斷的寄220令吉給我，支持我深造，讓我非常感恩和感動！”

他指出，小叔有4名孩子要養，加上40年前的100令吉不是小數目，但小叔卻毫不猶豫借出，這份恩情讓他銘記至今。

“220令吉可以償還，但家人對我的這份恩情永遠還不完！”說到此，他邀請出席30週年慶的彭光及彭順上臺，叔侄仨緊緊擁抱一起，彭永添情緒激動，不禁失聲痛哭，場面非常感人。

“我要讓我的家人知道這些往事，若沒有他們。就沒有今天的我！”

彭永添也在會上拍下全家福，包括妻子拿汀范美鳳、4名千金彭依韻、彭依莎、彭依珺、彭依佳、小兒子彭池源、彭順妻子張雁珠及彭光妻子溫淑花等。

風雨同路30年 妻是強大後盾

彭永添也分享30年前創業至今的點滴，他除了感謝供應商的支持和客戶的信賴外，最感謝及感動的便是家人的陪伴，尤其是風雨同路的妻子范美鳳，在30年來的付出，是他最強大的後盾。

他回憶當年創業初期，尚在懷孕期間的妻子毅然扛起銷售重擔，在烈日下挨家挨戶銷售家庭式電話，為公司衝業績，妻子與他同甘共苦之情，讓他非常感動，也更堅定他堅守事業的心。

“我的妻子就是我心目中的女超人（Super Woman）！”

他也感謝30年來信任該公司的合作夥伴和供應商們，因為他們的信任，讓該公司團隊更積極為客戶提供優質服務，繼而提高該公司的服務效率，成就今日輝煌。

他說，捷力科技公司目前已有來自30個國家及地區的供應商的支持，包括美國、英國、日本及香港等，卻不曾想到，當初公司剛起步時，他到美國洽談合作事宜，後者甚至不知馬來西亞是什麼地方，但今日，該公司大部分供應商皆來自西方國家。

他指出，人生30年風雨中都以事業為重，而未來的10年、20年，是時候把人生專注在慈善和教育，他尤其想專注在自己熱愛的音樂中。

昨天出席者尚有星洲媒體集團執行董事兼集團首席執行員黃康元、光明日報高級經理（廣告）謝進鏵、專刊主編張文亮、廣告市場經理柯忠辰、高級經理（發行）鄭永明、高級廣告經理洪葆芩、高級廣告專員胡欣樺、高級廣告專員陳帝銓、星洲檳吉玻區高級經理潘友平、中國報北馬區經理林結鳳及南洋商報北馬區經理郭昌達。

1萬捐鍾靈獨中

儀式開始前，大會播放捷力科技微電影，帶出該公司從創業至今，在面對突發狀況時，公司團隊冷靜且從容的發揮團結精神，解決重重挑戰，為客戶提供專業服務，秉持“永不放棄”的宗旨，隨時準備面對未來更多的挑戰。

另外，捷力科技也捐款1萬令吉予檳城鍾靈獨中作該校發展基金，身體力行回饋教育，並在會上進行移交模擬支票儀式，由該公司市場總監倪玉心及銷售總監楊邴伐移交，鍾靈獨中副校長林委德接領。

其他出席者尚有安費諾（馬）私人有限公司董事經理拿督李忠利、夫人拿汀陳金香、偉博商業顧問集團總裁李抒芩、白馬磁磚高級經理楊明澕、經理高霈燕、檳城天然綠色組織主席張舜慶、Keyanne Integration有限公司總裁陳子健及Pillion有限公司經理倪玉堂等。