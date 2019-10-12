吳添發中醫師 自創拉筋術 病患2秒髖關節復位









（新山訊）35歲的吳添發，是一名經驗豐富的跆拳道教練，也是一名經過10多年自學、自研療法的中醫師。

眼見母親被腳痛病症困擾數十年，還在少年時期的他，為了減輕母親的痛苦，從此踏上學醫之路，更自研一套自創的吳氏中醫拉筋術，專長以最短的兩秒時間，幫助病患髖關節復位，減輕身體痛楚。

35歲的吳添發年紀輕輕，卻已是臨床經驗豐富的中醫師；習武多年的他巧妙結合拳法及中醫藥推拿知識，屬於中醫藥全科生的他，選擇主攻髖關節治療法，希望能一改許多人頭痛醫頭，腳痛醫腳的舊觀念。

讓病患笑着離開診所

他所創辦的治療保健中心位於柔佛州北干那那，14歲起到檳城拜師學醫，經過兩年學醫經歷，他用了半年時間將母親長期勞損引致的關節疼痛問題徹底解決，還給如今年屆8旬的母親一雙健康的雙腿。

他在接受訪問時說，他母親早年為了討生活，推着三輪車買水果長達40多年，小時候也從事收割黃梨工作，長期拉扯耗損下，導致腰椎彎曲形成腳痛問題。

“當時母親看醫生也未見好轉，年僅14歲時就到檳城傳統醫學院向15名醫師拜師學醫，學習跌打推拿；16歲時我就開始行醫治病，主要是治療骨傷、針灸及內科。”

累積十多年跆拳道學習及指導經驗，不僅讓他練得一身好武藝，他也將“武”與“醫”兩種論述巧妙結合在一起，以槓桿原理及自然療法，研究出一套以身體幫助身體，不須依靠任何儀器下協助身體關節復位的療法。

他多年來行醫的宗旨，其一就是希望讓病患“痛着走進診所，最後笑着離開”。這不僅是他對自己的醫術具有信心，主要是因為自研的療法不僅所需時間極短，還能立即看到顯着效果。

當然，病人能笑着離開，相信也與他幽默有趣的談吐離開不了關係，甚至也與他抱持醫病須先醫心的心態，相輔相成。

他坦言，他所研究的療法需要極高準確性及力道，習武練就的力道使得他在治療病患時更得心應手，也能避免錯誤着力造成病患面對其他後遺症。

久坐不動或生育 80%女性髖關節擴張

到底何謂髖關節？

吳添發說，髖關節位於臀部外前側，是由股骨頭與髖臼構成的球窩關節，是人體盆骨一個活動關節，而女性最適合進行髖關節矯正術。

“女性髖關節擴張是為了生育後代所與生俱來，工作性質若是長期久坐，及產後婦女尤其需要這類矯正術。”

他坦言，由於現代人生活節奏快，工作時間長加上長期需要久坐，因此有約80%女性都正面對髖關節擴張或盆骨移位問題，而產後女性更是佔大多數。

減少翹腳姿勢

他指出，若長期不接受治療，盆骨兩邊無法呈平行，會形成盆骨高低不對稱問題、腰部酸痛、下肢活動時有笨重感，嚴重時甚至覺得邁開步伐感吃力、腰椎偏移、臀部變大、腿部變粗等。

他感嘆，在面對病痛折磨時，很多病患對自身病症存有誤解，因此很難對這套治療方法有所理解，相信是因為他們忘了身體反射性原理。

“由於我的研究療法與其他醫學方程式存有出入，難免令人產生誤解，我採用的是以最簡單、最快的方式讓移位的髖關節復位，減少病患承受的痛苦。”

他表示，在進行治療時，他會先使用推拿手法，配合拔罐將臀部肌肉和大腿肌肉進行放鬆，接着運用整椎手法將腰椎和髖關節矯正，使其複位。

他勸請民眾日常需保持正確坐姿，減少翹腳姿勢，以及盡量避免久坐或不動，而保健方式就是加強髖關節的穩定性，避免髖關節太容易擴張。

開拓醫藥知識視野 鼓勵民眾多聽講座

從短期課程入門，吳添發除了畢業自中國廣西中醫藥大學，如今也在中國安徽中醫藥大學考取碩士學位，是一名中醫針灸推拿學碩士研究生。

他也自設吳氏中醫拉筋術訓練基地，希望將自身所學的武術界和醫療概念，傳授給更多有意學習中醫者，惠及更多有需要的病患。

他更鼓勵民眾多參與健康醫藥講座，開拓醫藥知識的視野，了解更多不同的中醫學療法。