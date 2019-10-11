【2019諾貝爾獎】解決邊境衝突 埃國總理奪和平獎

（斯德哥爾摩11日訊）2019年諾貝爾和平獎結果今天揭曉，由熱門人選埃塞俄比亞總理艾哈邁德奪得，以表揚他推動和平及國際合作的努力，尤其是致力解決與鄰國厄立特里亞的邊境衝突。

埃塞俄比亞與厄立特里亞因為邊境糾紛，已開戰20年。而艾哈邁德在與厄國總統阿費沃爾基緊密合作下，成功達成和平協議，打破兩國多年來“非戰亦非和”的緊張僵局。多個外媒事前已預測艾哈邁德有機會因為該項成就而獲得今屆和平獎。

現年43歲的艾哈邁德是非洲國家中最年輕的領導人，他上台後大力推行改革，包括釋放異見人士、開放國營經濟、解禁數百個網站等。更重要的是，艾哈邁德願意放下領土爭議，推動與厄立特里亞建交，恢復兩國外交及貿易關係。

艾哈邁德的“和解之路”波折重重，並曾在一場集會中遇上暗殺行動，爆炸當時導致至少1死155傷。逃過一劫的他斥責暴行，並以無懼的姿態誓言繼續推行種族改革計劃。

曾遇暗殺逃過一劫

和平獎的提名常引發議論，本屆有不少人認為得主會是致力推動環保及關注氣候變化的16歲瑞典少女通貝里；美國總統特朗普則認為自己夠資格拿獎。

另外，挪威奧斯陸國際和平研究所（PRIO）亦曾公布心水名單，特別提到一些年輕和平社運分子，包括香港前立法會議員羅冠聰。