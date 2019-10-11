【2020財政預算案】敦馬：全民受惠沒忽略誰 人人開心預算案

（吉隆坡11日訊）首相敦馬哈迪今日以“全民都會開心”來形容，今日提呈的明年財政預算案。

他說，這是個全民受惠、無人被忽略，全民都會開心的預算案。

被問到財案能如何改變人民近期對政府的“怨氣”時回應說：“幾乎所有人都有得到一些東西，人民看了會開心的。”

馬哈迪在2020年財政預算案公佈後於國會召開記者會時表示，政府沒有不良貸款，因此他認為財政部長林冠英已經準備了一個反映政府穩定的預算案。

這份財案顯示政府聆聽及了解人民的心聲，並提供了附加撥款。

“雖然我們還面對償還債務的問題，但是我們得以提升國家的經濟表現，我們看到今年的經濟成長達到4.7%，我們認為到了2020年，將會提高至4.8%。”

“這也意味新政府依然良好運作，雖然我們已經被迫“清理”政府讓它變得乾淨，但不代表政府無法良好運作。”

“很多人認為希盟政府沒有經驗，不可能順利執政，但就如我們剛才（在2020年財政預算案）所聽到的，增加的撥款幾乎讓所有人都受惠，這顯示我們的財政狀況依然穩定。”

傳限制大馬進口商品 未接印度通知

馬哈迪表示，雖然有新聞報道指印度將限制大馬進口商品，但大馬政府尚未接獲任何來自印度政府的官方通知。

他受詢印度政府因不滿馬哈迪最近批評改過對克什米爾（Kashmir）採取的行動，而將限制大馬進口商品，包括棕油作為反擊。

“只是有這樣的報道，但我們沒有接獲任何官方（通知）。”

不擔憂發行武士債券影響信用評級

馬哈迪對於我國將發行第二輪武士債券後會否影響大馬的信用評級，並不擔憂。

他受詢政府將在2020年預算案“花大錢”，且即將發行第二輪的武士債券，他會否對我國的信用評級感到擔憂時回應說：“顯然我們的信用評級是很好的。”

“因為外界都主動向我們提供資金進行借貸，當然我們要向可以提供最佳優惠的（機構）貸款。”