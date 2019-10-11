【2020財政預算案】南北大道過路費 明年起折扣18％

（吉隆坡11日訊）財政部長林冠英說，明年起南北大道提供18％的過路費折扣，政府無須為此做出賠償。

林冠英今日在提呈2020年財政預算案時指出，在“希望聯盟競選宣言”中，曾提及要進行談判以獲取最優惠的價格來接管每個大道特許經營權，最終的目標是逐步取消過路費。

“內閣目前正在考慮所有收購或出售南北大道有限公司全部股份的提議，包括來自國庫控股的提議。誠如希望聯盟宣言，人民可以在所有南北大道的路段享有18％的折扣。”

“所有的提案必須能對財政產生正面影響，而不應增加政府的債務。 18％的過路費折扣將在2020 年之前為大道使用者節省高達11 億3000 萬令吉，在剩餘的特許經營期內（至2038 年）可節約430 億令吉。”

此外，內閣也批准收購巴生谷4 大道的建議，它們是莎阿南大道（KESAS）、白蒲大道（LDP）、西部疏散大道（SPRINT），以及精明隧道(SMART)，並且是通過政府擔保貸款注資。

隨著推出交通疏導費（congestion charges），在接近尖峰時段和平常鐘點的過路費，將比目前的收費低至30%，以及在非尖峰時段免費，這讓使用者一年省下近1 億8000 萬令吉或整個特許經營期限省下共20 億令吉。而現有的特許經營合約不延長，會按照原定合約期滿終止。

林冠英指出，收購這些大道並不會加重政府的負擔，因為融資、營運和維護成本將全由所徵收的過路費和疏導費支付，無需由政府在日後動用任何款項。很明顯，現任政府推翻了前朝政府讓“私人圖利，人民損失”的政策。