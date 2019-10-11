【古城分屍案】母子遭分屍 新婚夫被捕 疑砍妻頭殺繼子滅口

（馬六甲11日訊）古魯蒙工業區發現屍體殘肢的案件，相信殘肢是屬於一對母子，我國警方在新加坡警方的配合下，今日已扣查一名新加坡籍男子，而這名男嫌犯與女死者乃是新婚夫婦。

甲州總警長拿督末卡欣表示，現場僅發現屍體部分殘肢，警方接獲此案投報後立刻展開調查，相信案發現場是在默迪卡再也的一間雙層排屋。

他指出，警方在該住處的房內發現血跡，並懷疑此案與一名30歲的新加坡籍男子有關，因此與新加坡警方合作。目前警方準備將嫌犯押往馬六甲延扣，並在獲得延長扣留令後，繼續展開調查工作。

詢及死者身份，警方表示尚需等待驗屍報告出爐，才能透露詳情。

**女死者提離婚激怒嫌犯

不過，據了解，死者是27歲的諾法芝拉及其10歲親生兒子莫哈末依曼，被分屍的女死者疑曾向嫌犯申訴自己被夫家排擠，雙方更因此發生激烈爭執，相信女死者曾提出離婚及將結婚周年禮物丟向對方，因而激怒嫌犯，嫌犯一時失去理智，到廚房拿起菜刀刺死妻子。

據悉，男子以巴冷刀砍下妻子頭顱，行徑駭人。他的幹案過程，被10歲繼子目睹，嫌犯最後也將繼子殺死，再將母子分屍，棄在古魯蒙工業區一帶的草叢，然後獨自逃回新加坡。

雖然發現屍體殘肢的地點偏僻，且不時飄來難聞的垃圾及溝渠水的味道，但天網恢恢，這名涉案男子最終在新加坡被逮捕。

據報道，昨午約4時，一名清潔工友在甘榜拉郎準備割草時聞到異味，隨後在草叢發現相信是人類屍體的殘肢，且已呈高度腐爛，於是報警求助。警方較後援引刑事法典第302條文展開調查。

截至今午12時，仍未見死者家屬前來甲州中央醫院太平間認領屍體。

尋獲8屍塊 2頭顱仍下落不明

警方在棄屍地點尋獲至少8段不完整的屍塊，據悉嫌犯將砍斷的手掌丟在附近垃圾桶，其餘屍塊則裝入袋子，然後放進車後廂載到發現屍體殘肢的地點焚燒。至於兩名死者的頭顱究竟被扔到何處，暫不得而知。

據了解，由於案發時死者的幼子在睡覺，因此嫌犯沒對他下毒手。不過嫌犯棄屍時，死者幼子也在車內。事後，嫌犯乘巴士回新加坡，期間曾與家人聚餐時，被父親發現異樣，追問下透露自己誤殺，當時嫌犯指案發日期是上周日。

據知，嫌犯父親曾勸嫌犯自首，不過嫌犯沒有回應便走出家門。過後，嫌犯就在住家被新加坡警方逮捕。據悉，他用來幹案及分屍的兇器，都已丟棄在馬六甲的垃圾桶。





警方在棄屍地點尋獲至少8段不完整的屍塊，據悉嫌犯將砍斷的手掌丟在附近垃圾桶，其餘屍塊則裝入袋子，然後放進車後廂載到發現屍體殘肢的地點焚燒。至於兩名死者的頭顱究竟被扔到何處，暫不得而知。

據了解，由於案發時死者的幼子在睡覺，因此嫌犯沒對他下毒手。不過嫌犯棄屍時，死者幼子也在車內。事後，嫌犯乘巴士回新加坡，期間曾與家人聚餐時，被父親發現異樣，追問下透露自己誤殺，當時嫌犯指案發日期是上周日。

據知，嫌犯父親曾勸嫌犯自首，不過嫌犯沒有回應便走出家門。過後，嫌犯就在住家被新加坡警方逮捕。據悉，他用來幹案及分屍的兇器，都已丟棄在馬六甲的垃圾桶。