2020財政預算案 擴大援金

（吉隆坡11日訊）從明年開始，政府將撥款50億令吉給生活援助金計劃（BSH），並把援金擴大到涵蓋110萬名40歲以上，月收入低於2000令吉的單身成年人。

此外，月收入低於2000令吉的18歲及以上的殘疾人士，也有資格獲得BSH；符合資格的40歲以上的單身成年人及殘疾人士可獲得300令吉，並自動有資格免費獲得MySalam保險計劃。

月入低於2000元

2019年，生活援助金計劃（BSH）使390萬戶家庭受益，凡家庭月收入少過2000令吉得到1000令吉的援助，而2001至3000令吉將得到750令吉的援助，月收入介於3001至4000令吉將獲得500的援助。

18歲及以上 年收入低於10萬 30元數碼紅包贈國人 為了加速社會大眾及商家轉型採用電子錢包，尤其是中小企業及零售商接受數碼付款，政府將為18歲及以上和年收入低於10萬令吉的大馬人，發放一次性的30令吉“數碼紅包”。 財政部長林冠英說，受惠者只需擁有一個已與特定服務供應商註冊及經過身份核實的電子錢包戶口，每人獲得一份的“數碼紅包”可從2020年1月1日開始兌換，並在2個月內使用，有效期至2020年2月29日。 “政府將向國庫控股（Khazanah）發放高達4億5000萬令吉撥款推行此措施，惠及多達1500萬名大馬人。” 他今日在下議院提呈2020年財政預算案時，這麼說。 林冠英說，根據國行推出的《2011至2020年馬來西亞金融大藍圖》，當我國全面轉至以電子付款及成為一個無現金社會時，我國每年國民生產總值（GDP）可取得約1%成本節省。 他指出，在2017年，手機付款交易低於200萬項，但在2018年增加20倍，達超過3400萬項手機付款交易。 “然而，根據市場研究公司尼爾森（Nielsen）發布的調查報告，電子錢包的整體使用率仍低，僅有8%。”

援助金：40歲以上單身受惠

·生活援助金計劃擴大到涵蓋110萬名40歲以上，月收入低於2000令吉的單身人士。

·月收入低於2000令吉的18歲及以上的殘疾者，也享有BSH。

·符合資格的40歲以上的單身成人及殘疾人士可獲300令吉，並自動有資格免費獲得MySalam保險計劃。

2億供婦女企業家申請

·中小企業銀行將推出兩項新基金，即（1） 2億令吉女性企業家專有基金及（2）3億令吉資助金給予有潛能成為區域翹楚的中小型企業。

·3億供中小型企業申請

政府在未來5年，每年撥款最高10億令吉外資鼓勵配套，以吸引財富500強和“全球獨角獸”公司來馬參與高科技、制造業、創意和創新經濟領域。

1億建升旗山纜車系統

·政府將撥1億令吉新建升旗山纜車系統，目前升旗山一年共接待有200萬訪客人次。

推廣醫療旅遊

·推廣醫療旅遊，政府將撥款2500萬令吉給馬來西亞醫療旅遊理事會（MHTC）。

數碼稅

·明年1月1日生效的數碼稅，預料將影響數碼平臺包括Netflix、Spotify、谷歌提供的電子廣告，以及數碼軟件和電子遊戲公司如Steam。提供相關服務的外國公司，可從10月1日起向關稅局註冊。

雙邊貿易關系

·政府有意通過位於黑木山面積達100公頃的邊境經濟特區（SBEZ），來鞏固和泰國的雙邊貿易關系。

數碼經濟

·津貼30元電子錢包

從2020年1月1日開始，政府將為18歲及以上和年收入低於10萬令吉的大馬人，發放一次性的30令吉“數碼紅包”，有效期至2020年2月29日。

職場婦女

·鼓勵婦女

重返職場

-重返職場的婦女將獲每個月500令吉，為期兩年；免稅延長四年至2023年。

-聘請這些婦女的僱主可獲每個月300令吉，為期兩年。

-參與贊助文藝及遺產活動的企業，其免稅稅額從70萬提升至100萬令吉。

-將大城市的基薪調至1200元

-超時津貼的基準從目前的2000元增至4000元。

-探討從2021年開始將產假從60天增至90天。

華教撥款

·獨中獲撥款1500萬。

·華小獲撥款5000萬。

大學生就業

·失業超過12個月的大學生重新找到工作後，接下來兩年每月可獲500令吉。

·僱主在同時期也會獲得300令吉的獎勵。

總預算：2970億2000萬令吉（不包括20億令吉的應急基金），比2019年財案的3145億5000萬令吉預算，減少5.57%。

營運開銷 ：2410億2000萬令吉，減少7.25%

發展開銷 ：發展開銷

預計赤字 ：3.2%

2020財政預算案主題>驅動發展 公平成果 共享繁榮

4方針拚經濟

1. 在新經濟驅動經長

2.提升國家人力資本

3.建立團結平等社會

4. 提振公共體制財政