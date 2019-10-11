2020財政預算案懶人包

●外圍環境仍挑戰重重，但隨著海內外需求回穩，及原產品價格走高，我國來往賬項盈余明年料將收窄至290億令吉，或占人均國民收入（GNI）的1.9%。

●財長林冠英說，大馬的國際收支仍然保持正面，經常賬戶盈余為434億令吉，外匯儲備為4313億令吉。

●在2020年，聯邦政府收入預計會按年跌7.1%，報2445億令吉，主要是國家石油在2019年派發300億令吉的單次特別股息，助政府退稅。

●財長林冠英說，政府成功將2019年上半年將通膨率控制在0.2%，相較於2018年的1%和2017年的3.7%。

●政府將推出為期5年、價值10億令吉的特別投資配套，給那些有能力闖入國際市場的本地商家。

●APEC峰會適逢2020年大馬旅遊年，政府放眼明年迎來3000萬人次的遊客。

●為了尊重第14屆大選的選民委托，政府沒有意思重新啟重消費稅GST。

●馬來西亞通訊與多媒體委員會將獲撥款2.5億令吉來加強寬頻設備，透過衛星技術來提升偏遠地區的連接性，尤其是沙巴及砂拉越。

●今年及明年失業率料持穩在3.3%，總就業人口預計會在今年增加至1510萬人，明年進一步提升到1530萬人。

●政府將撥款11億給浮羅交怡國際海空展走廊的各種活動。

●政府正研究下一階段的開發凱利島（Pulau Carey），讓巴生港口成為區域海事中心和貨櫃物流中心。

●截至今年6月，聯邦政府債務企於7991億令吉，或占國內生產總值（GDP）的52.7%，低於55%的自設頂限。

●政府在未來5年，每年撥款最高10億令吉外資鼓勵配套，以吸引財富500強和“全球獨角獸”公司來馬參與高科技、制造業、創意和創新經濟領域。

●政府將在投資吉隆坡機構（InvestKL）之中，為中國投資設立特別渠道，以確保中國投資與美國並駕齊驅。

●年收入在10萬令吉以下的18歲以上人民，可以獲得一次性的30令吉“電子獎勵”。

●政府有意通過位於黑木山面積達100公頃的邊境經濟特區（SBEZ），來鞏固和泰國的雙邊貿易關系。

●中小企業銀行將推出兩項新基金，即（1） 2億令吉女性企業家專有基金及（2）3億令吉資助金給予有潛能成為區域翹楚的中小型企業。

●聯邦土地發展局（FELDA）墾殖民是大贏家。政府撥款8億1000萬令吉提升他們的收入、不追討部分債務、改善水供、興建房屋和加強現有基本設施。

●政府將撥1億令吉新建升旗山纜車系統，目前升旗山一年共接待有200萬訪客人次。

●為了進一步推廣醫療旅遊，政府將撥款2500萬令吉給馬來西亞醫療旅遊理事會（MHTC）。

●明年1月1日生效的數碼稅，預料將影響數碼平臺包括Netflix、Spotify、谷歌提供的電子廣告，以及數碼軟件和電子遊戲公司如Steam。提供相關服務的外國公司，可從10月1日起向關稅局註冊。

●超時工作享有的加班費，從月薪低於2000令吉擴大至月薪低於4000令吉。

●為遏制非法賭博，政府建議向非法賭徒強制罰款最低10萬令吉，以及強制監禁最短 6個月。至於非法賭博業者，強制罰款最低100萬令吉，以及強制監禁最短12個月。從2020年起，萬字博彩公司的特別開采期將由1年11次減少至8次。

●為了提升管理納稅者上訴的效率，政府將把所得稅特別委員會及關稅上訴仲裁庭，與稅務上訴仲裁庭結合。通過這項結合，不滿內陸稅收局總監或皇家關稅局總監決定的納稅者，可在所有適用的稅務法律之下將稅收相關的上訴，提呈給在2021年投入運作的稅務仲裁庭。

●向56級及以下的公務員發放500令吉的特別款項。

●政府推動先租後擁計劃，協助首購族購買50萬令吉以下的房子。財務機構將為此計劃準備100億令吉，其中的30%或相等於30億令吉將會由政府擔保。租戶租屋5年之後，就可以選擇是否要以在租賃合約中簽訂的價格買下該房子。買賣手續將豁免印花稅。

●為協助年輕人購買第一套房子，政府將會展延由國家儲蓄銀行（BSN）辦理的青年住房計劃，從2020年1月1日起至2021年12 月31日止。馬來西亞國家按揭機構（Cagamas）將提供10％的貸款擔保，以使借款人能夠獲得全額融資，並在兩年內得到每月200令吉的分期付款資助。計劃僅限首1萬個家庭單位。

●為確保一個更進步的個人所得稅結構，在超過200萬令吉的可征稅收入，其稅率將從目前的28%上調2%至30%。國內約2000名最頂端高收入者將受影響。

●截至2019年7月，數個國際機構已歸還約14億5000萬令吉，包括脫售巨型游艇“平靜號”所取得的收益。馬來西亞政府也正想盡一切辦法從世界各地取回被盜走的資金及資產。有關行動包括繼續起訴在1MDB醜聞共謀的高盛（Goldman Sachs）及該公司 17 名董事。

●政府建議向每一名宗教司、祈禱召喚人、清真寺看守人及回教堂教師（guru Takmir）發放一次性500令吉特別花紅，以感謝他們在社群所扮演的角色。

●政府降低外國人在城市地區買房的價格，門檻從100萬令吉降到60萬令吉。

●針對購置房地產並在5年後出售仍被征盈利稅（RPGT）一事，政府在聽取民眾意見後，決定維持此稅，但會將房地產盈利稅的結算基准年從2000年1月1日改為 2013年1月1日。

●政府降低外國人在城市地區買房的價格，門檻從100萬令吉降到60萬令吉。

●為協助尋求助孕治療的夫婦，僱員公積金局將推出新的提款組別，允許每人提領高達1萬令吉充作生育輔助治療，比如進行體外人工受孕（IVF）。此外，政府將擴大高達 6000令吉的嚴重疾病醫藥治療費用的稅務減免至涵蓋助孕治療費用。

●政府將在2020年撥出11億令吉支持各經濟走廊的發展活動，項目如下：

第一: 5000 萬令吉用以發展朱賓谷工業區。這是北馬經濟走廊執行單位位於玻璃市開發的工 業區；

第二: 撥款 6950 萬令吉予東海岸經濟特區發展理事會，作關丹港口相關項目之用；

第三: 撥款 4200 萬令吉予依斯干達特區發展機構，作為紗玉河集中式污水處理廠工程之用。

第四: 撥款 5500 萬令吉予砂州區域走廊發展機構，作為三馬拉如工業區基本設施之用；

第五: 撥款 2000 萬令吉予沙巴經濟發展投資局，作沙巴農務工業區建設之用。

●自2019年9月起，政府在1967年所得稅法令第 44(6) 條文之下，將呈報捐款數額的門檻從5000令吉調高至1萬令吉。從2020年起，該門檻將調高至2萬令吉。

●內閣考慮所有收購或出售南北大道有限公司全部股份的提議，包括來自國庫控股的提議。誠如“希望聯盟宣言”，人民可以在所有南北大道的路段享有 18％的折扣。所有的提案必須能對財政產生正面影響，而不應增加政府的債務。18％的過路費折扣將在 2020年之前為大道使用者節省高達11.3億令吉，在剩餘的特許經營期內（至2038年）可節約430億令吉。

●能夠取代外勞的大馬公民將獲得300令吉至500令吉的薪金獎掖金，為期兩年，視乎領域而定。同時，為取代外勞而雇佣大馬公民的雇主將獲得250令吉，同樣為期2年。