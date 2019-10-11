【2020財政預算案】生活援金獲撥款50億 涵蓋40歲以上單身者

（吉隆坡11日訊）從明年開始，政府將撥款50億令吉給生活援助金計劃（BSH），並把援金擴大到涵蓋110萬名40歲以上，月收入低於2000令吉的單身成年人。

此外，月收入低於2000令吉的18歲及以上的殘疾人士，也有資格獲得BSH；符合資格的40歲以上的單身成年人及殘疾人士可獲得300令吉，並自動有資格免費獲得MySalam保險計劃。

月入低於2000元

2019年，生活援助金計劃（BSH）使390萬戶家庭受益，凡家庭月收入少過2000令吉得到1000令吉的援助，而2001至3000令吉將得到750令吉的援助，月收入介於3001至4000令吉將獲得500的援助。

18歲及以上 年收入低於10萬 30元數碼紅包贈國人 為了加速社會大眾及商家轉型採用電子錢包，尤其是中小企業及零售商接受數碼付款，政府將為18歲及以上和年收入低於10萬令吉的大馬人，發放一次性的30令吉“數碼紅包”。 財政部長林冠英說，受惠者只需擁有一個已與特定服務供應商註冊及經過身份核實的電子錢包戶口，每人獲得一份的“數碼紅包”可從2020年1月1日開始兌換，並在2個月內使用，有效期至2020年2月29日。 “政府將向國庫控股（Khazanah）發放高達4億5000萬令吉撥款推行此措施，惠及多達1500萬名大馬人。” 他今日在下議院提呈2020年財政預算案時，這麼說。 林冠英說，根據國行推出的《2011至2020年馬來西亞金融大藍圖》，當我國全面轉至以電子付款及成為一個無現金社會時，我國每年國民生產總值（GDP）可取得約1%成本節省。 他指出，在2017年，手機付款交易低於200萬項，但在2018年增加20倍，達超過3400萬項手機付款交易。 “然而，根據市場研究公司尼爾森（Nielsen）發布的調查報告，電子錢包的整體使用率仍低，僅有8%。” 1500萬及2000萬 獨中華中撥款增 財政部長林冠英今日公布2020年財政預算案，在“教育領域撥款”中為華文獨中和國民型華文中學捎來喜訊，獨中和華中的撥款額比往年增加。 財長宣布增加華文獨中撥款，從1200萬增加至1500萬令吉。 繼希盟政府首度將獨中撥款列入2019年財政預算案的教育領域之後，財政部在明年的財案中再將獨中列入撥款行列，並增加300萬令吉。 此外，國民型華文中學也再度被列入2020年財政預算案制度化撥款，並從原本的1500萬增加至2000萬令吉。 華中除了不需要再向財政部額外申請要求撥款，更增加原本所獲得的撥款。 此外，其他的學校撥款如國小獲得3億令吉，比往年獲得的2億5000萬令吉增加、至於華小、淡小、教會學校、全寄宿學校、瑪拉初級理科學院、政府資助宗教學校及宗教學校則同樣獲得5000萬令吉的撥款；至於註冊宗教私塾學校則會獲得2500萬令吉。 另外，財案中也特別提到將會撥款2500萬令吉給予民間宗教學校和私人宗教學校。 推廣電器電子工業 政府將供稅務獎掖 財政部長林冠英指出，政府將提供稅務獎掖，以進一步推廣電器及電子工業的高附加價值活動，以過渡至5G數碼經濟及工業4.0。 他說，這些措施包括投資在特定知識型服務的電器及電子公司，將享有長達10年的稅務豁免，以及提供特別的投資稅務補貼，以鼓勵再投資補貼期限已屆滿的電器及電子公司，繼續在馬來西亞進行再投資。 過渡至工業4.0 他在國會下議院提呈2020年財政預算案時指出，為鼓勵自動化及提高公司的生產力，政府建議，制造業所投入首筆200萬令吉及400萬令吉符合資格的資本支出，所可享有加速資本補貼與自動化器材資本補貼，將延長至2023年課稅年。 他指出，有關獎掖將擴大至涵蓋由2020年課稅年至2023年課稅年，在服務領域所投入首筆200萬令吉資本支出的公司。 他說，希望聯盟政府矢言持續強化馬來西亞的商業氣候，其中一個將落實的主要改革是通過減少註冊業務的步驟，讓在馬來西亞經商變得更簡便。