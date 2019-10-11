勒索經理2.2萬保護費 警長與2人獲釋 主嫌延扣

（吉隆坡11日訊）吉隆坡總警長拿督斯里馬茲蘭說，涉嫌向建築公司項目經理勒索2萬2000令吉保護費的4名嫌犯，其中3人包括警長皆已獲釋，而主嫌仍被扣查。警方調查發現他們的勒索方式與私會黨收保護費的手法雷同，因此正朝該角度深入調查，不排除案件涉及私會黨。

馬茲蘭今早到蕉賴國中出席學生事務與課外活動頒獎禮後，回應這起涉及一名警長的勒索案進展時說，嫌犯不承認是私會黨員。

嫌犯不承認是私會黨員

不過，他指出，警方仍將繼續調查此案，一旦報告完成將呈交副檢察司定奪。

“警方申請延扣涉案警長但不獲推事批準，僅其餘3名涉案公眾獲準延扣助查，不過其中2人也已獲釋，僅一名主嫌仍被扣查。”

馬茲蘭說，警方相信該名主嫌是此案主謀，警方正在徹查他的嫌疑。這名主嫌的延扣期今天屆滿，警方預料將在今天申請再度延扣他。

這起案件於本月5日早上10時30分，發生在沙叻秀花園某公寓建築工地，一名巫裔項目經理報警指遭到6名男子勒索每月繳交7000令吉保安費和1萬5000令吉保護費，否則便會有私會黨到工地騷亂。警方在接獲投報後逮捕4名年齡介於31蟲一土37歲印裔男子，包括一名警階為警長的增江扣留中心副主任。

另一方面，馬茲蘭披露，蕉賴地區從今年至前天共接獲1290宗罪案，罪案率同比去年的1366宗，下降76宗（5.56%）。至今，蕉賴警地區罪案率的關鍵績效指標（KPI）仍達標，且低於預期罪案率0.15%。