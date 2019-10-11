國能年杪前裝100充電站 電動汽車12.50元行160公里

（吉隆坡11日訊）國家能源公司全資子公司國家能源服務私人有限公司（TNBES），將與馬來西亞綠色科技公司，計劃於今年年終前在國內安裝多達100個電動汽車充電站。

至今裝置的CharEV充電站已有14個，還有另35個安裝位置已獲確定，正待業主的同意。

TNBES與馬來西亞綠色科技公司在由檳城至新山的主要城市，正積極接洽主要停車業、購物廣場及連鎖酒店運營商，擴展CharEV站網絡。

TNBES與馬來西亞綠色科技公司的電動汽車基建擴展項目，昨天由能源、工藝、科學、氣候變化及環境部長楊美盈在吉隆坡會展中心舉行的馬來西亞國際綠色科技與環保產品展覽會主持推介。由國能總裁兼總執行長阿米爾韓查與阿末嘉法阿都哈密博士所陪同，推介。

TNBES總裁阿末嘉法在推介禮上說，該公司通過成立一家特殊用途汽車公司——國能電動交通方案私人有限公司（Tenaga E mobility solutions Sdn Bhd），與馬來西亞國際綠色科技與環保產品展覽會，開展第二階段的合作。

他說，這類智能乘用車（SPV）將在未來擴大電動汽車業務，以及開展任何與智能交通有關的業務。

ChargEV充電站是以訂購方式公開給公眾人士使用。會員每年僅需付240令吉會員費。

根據國內的57仙電價，每充電12令吉50仙，一輛充滿電的電動車可行駛160公里。

配合CharEV充電站推介禮，一輛ChargEV糢型車也在馬來西亞國際綠色科技與環保產品展覽會展出。