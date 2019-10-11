【2020年經濟報告書】首半年債務7991億 公共領域增至1.1兆

（八打靈再也11日訊）《2020年經濟報告書》指出，截至今年6月杪，聯邦政府債務共7991億令吉，相等於國內生產總值（GDP）的52.7%，低於55%頂限；公共領域債務則升至1.1兆，佔GDP的76.2%。

馬來西亞政府將繼續在國內發售債券，以強化國內資金市場，進一步推動馬來西亞成為領先的伊斯蘭金融樞紐。

政府將視成本和風險，以及全球金融市況決定是否再到海外發債。

政府同時將繼續鞏固財政政，以降低債務對GDP的比率，中期目標是債務對GDP比率低於50%。

聯邦政府於2019年料舉債1352億令吉，或相等於GDP的8.9%。其中94.5%是國內貸款，其餘為岸外債券。

政府發債所取得的資金，主要用作再融資共833億令吉和赤字融資518億令吉。

國內貸款估計達到1277億令吉，其中馬來西亞政府債券（MGS）共572億令吉，佔總融資的42.3%；馬來西亞政府投資票據（MGII）共585億令吉；以及預料發售12億令吉國庫債券作為現金流管理用途。

2019年總岸外借貸預計75億令吉。2019年3月15日，聯邦政府發售2000億日圓的日本武士債券，期限10年及利率0.53%。

聯邦政府債務方面，截至2019年6月杪，聯邦政府債務共7991億令吉，相等於GDP的52.7%，低於自我設定的55%頂限。

其中96.3%是馬幣債券，其餘3.7%是岸外借貸，主要為美元及日圓貸款。

國內債務7699億

由於國內資金市場深且具流動性，以及具實力的機構投資者，令政府可通過國內市場舉債，避免受外匯波動影響。

截至6月杪，國內債務共7699億令吉，主要為馬來西亞政府債券（4042億令吉）及馬來西亞政府投資票據（3303億吉）。

岸外借貸則為292億令吉，包含市場貸款和項目貸款。

2019年，政府還債的支出共330億令吉，佔總收入的12.5%。

截至6月杪，馬來西亞公共和私人界的外債共9311億令吉，佔GDP的61.3%。

公共領域債務（包含聯邦政府、州政府、非金融公共機構及法定機構主權擔保債務）則升至1.1兆，佔GDP的76.2%。其中聯邦政府債務達7991億令吉，佔總貸款69.1%，接下來為非金融公共機構（24.8%)和法定機構(6.1%)。

無論如何，作為新興經濟體，馬來西亞的債務與融資需求處於相對可管理的水平。

政府舉債所取得的資金，是用於發展項目，包括建學校、道路、醫院與診所，以及公用設施。

馬來西亞政府承諾將有效管理債務，確保貸款是用作增加經濟能力，同時讓未來一代受惠。

政府將繼續在國內舉債，以增強資金市場，尤其是透過發售更多伊斯蘭債券以進一步推動馬來西亞成為領先的伊斯蘭金融樞紐。

同時，政府將繼續透過落實逐步財政鞏固，以​​減少債務對GDP的比率。