檳兩岸三通一計劃 配套2道路31日動工







（檳城11日訊）拖延多年的兩岸三通一檳城計劃，如今其中一項大道，即配套2（銜接阿依淡及敦林蒼佑醫生大道）的道路項目將在10月31日正式動工，預計36個月內竣工。

檳州首席部長曹觀友今日已與Consortium Zenith Construction私人有限公司主席丹斯里阿茲米卡立簽署配套2道路項目的建造合約。

曹觀友說，配套2道路項目將銜接阿依淡天德園至敦林蒼佑大道，全長5.7公里，其中高架部分佔了70%，該工程將以總價合同展開，耗資8億5104萬令吉。

他解釋，配套2道路項目只是兩岸三通一檳城計劃中的其中之一，其他還有配套1的丹絨武雅通往直落巴巷、配套3新關仔角通往敦林祐大道及配套4海底隧道工程。

“這3條大道主要是為了緩解檳城日益嚴重的交通阻塞問題，而這些計劃都納入檳州交通大藍圖中。”

他說，主要承包商Consortium Zenith Construction私人有限公司是於2013年通過公開招標得標，之後也進行可行性研究報告及詳細設計。

“隨著環境部於2017年11月7日批准該工程的環境影響評估報告（EIA），配套2的道路項目將率先進行，而檳州政府已於10月2日透過州行政議會同意簽署配套2合約，希望該計劃能為檳民帶來益處。”

曹觀友也補充，除了配套2，檳州政府及Consortium Zenith Construction私人有限公司也已達成共識，將會陸續準備配套1、3及4所需的圖測及擬定建造合約等。

將建4交叉道

當媒體詢問兩岸三通一檳城計劃拖了這麼久，是否會造成什麼損失時，曹觀友表示只是浪費了人力資源和時間而已。

他坦言，檳州政府已把2塊位於斯里丹絨檳榔的土地，轉讓給Consortium Zenith Construction私人有限公司，目前有關公司也已繳付多達2億多令吉的可行性研究報告費用，不過徵地費用尚在準備當中。

丹斯里阿茲米卡立稱，配套2工程將從阿依淡天德園開始，屆時會建設4個交叉道，地點在天德園路、甘密山路、蘇丹阿茲蘭莎路及敦林蒼佑大道。

出席者尚有檳州第一副首長拿督阿末查基尤丁、檳州財政司拿督莎魯峇希雅、檳州行政議員再里爾、彭文寶、Consortium Zenith Construction私人有限公司高級執行董事拿督李紫豪、拿督再魯等。