安華：後果若是分裂國家 寧可不當“馬來英雄”

（沙亞南11日訊）公正黨主席拿督斯里安華聲稱，若成為“馬來英雄”的後果是會分裂國家與摧毀國民的和諧，他寧可不要這樣做。

安華也是波德申區國會議員，他昨晚在雪州政府智庫達魯益山機構（IDE）主辦的“沙亞南對話系列”學術研討會上，發表《多元中的共存：建設和平民族與文化》主題演講時，如是指出。

他直言，在一個國家里，我們可達致共榮或分裂，但我們須有所取舍。如果我們要的是分裂和讓事情變得緊張，我們可這麼做。對他而言，要成為一名馬來英雄不難，但如果這麼做，意味著他在制造了分裂和敵意，這其實是背叛國家。

他認同，可在種族和宗教上有明確立場表態，但並非是刻意向國民散播不和諧的信息。

領袖應為貧困全民而鬥爭

安華也說，領袖不應只為馬來弱勢群體而戰，更應為一些陷於貧困的全民而鬥爭。

“有時我們不應該是這樣的，不只是馬來人（貧困），也有華人和印裔，但我們是否願意接受這種準則？”

安華聲稱，馬來人在這片土地上盡管為大多數，但還是有住在園丘的貧困印裔及一些住在城市角落的貧困華裔，照顧這些階層應是領袖的責任，否則便乖離人道價值。

他認為，一個人的偉大不在於展示他們的傲慢或能擊敗恐懼的能力，更應是有能力為公義理念而戰。

他也駁斥穆斯林不能委任或支持非穆斯林出任領袖，或穆斯林不能同非穆交好的說法。

他以伊斯蘭先知穆罕默德率眾從聖城麥加遷徙到麥地那的历史事跡為例表示，有一名非穆斯林同樣在遷徙過程時給予先知大力幫助。

他提到，若伊斯蘭不準穆斯林和非穆交好，那先知如何能在如今已被載入史冊中，穆斯林历史中的最重大事件，即遷徙日成了伊斯蘭历開端的意義中，接受一名非穆斯林的幫助？

安華也否認被視為是一名過於傾向自由主義、馬來“靈魂”不夠的馬來人，認為這種看法對他欠公平。

他說，他不奉行自由主義，他只是一名幫助有需要的每名子弟的馬來人。

約600人出席上述活動，出席者包括雪州大臣阿米魯丁、水務、土地及天然資源部長希維爾、衛生部副部長李文材、公正黨上議員依斯邁尤索夫、達魯益山機構副主席拿督莫哈末禮端奧斯曼教授。