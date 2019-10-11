【2020年經濟報告書】 採取能力問責透明原則 改革重振大馬形象

（八打靈再也11日訊）自希盟政府執掌新馬來西亞行政後推介的數項政策及策略，將使馬來西亞準備重振為亞洲之虎的地位。首要的努力是政府全面採取以能力、問責及透明（CAT）為主的原則。各項措施已經推行以進行改革及全面獲得改善，使國家重新取得人民的信任及信心。同時改革議程已經重振馬來西亞的國際形象。

随著世界经济遍布不明朗因素，全球经济成长于2018年中的高峰减速，预料2019年适度成长及2020年则稍为改善。马来西亚经济于2019年上半年取得4.7%成长，实是可取成就，因考虑到充斥显著挑战，以解决各项遗留下来的课题，从而限制政府有效推行推动经济的措施。

海外環境不明朗因素有增無減，惟馬來西亞的經濟前景持續蓬勃；2019年的實質國內生產總值料將成長4.7%，2020年則進一步成長4.8%，這主要是穩健國內需求、特別是家庭開銷及穩定人力市場及低通膨等的支持。2019年的私人投資成長料放緩，2020年將升溫，主要是恢復基建計劃、服務及製造領域持續資本開銷所致。

出口成長預料2020年漸走高

馬來西亞2019年的出口成長預料放緩，與全球經濟及貿易表現一致，惟預料2020年將逐漸走高。2019年經常賬盈餘料將擴大，因貨物及服務的淨出口增加，惟2020年盈餘則收窄，主要是進口增加及服務及收入戶口的赤字擴大。

貨幣及金融發展方面，適度貨幣政策立場將繼續支持經濟成長，特別是在低通膨環境及穩定的金融情況。銀行領域料保持蓬勃及有序，獲得充裕游資支持及強勁的資本緩衝。海外不確定的因素料將拉低馬來西亞銀行及資本市場的表現。

在可負擔房屋方面，截至2019年上半年，共有3萬2810間及總值198億令吉的住宅尚未脫售。這項錯配主要是產業價格揚升速度，比家庭收入成長來得快。

經濟報告書指出，截至2016年，土著家庭每月平均收入為6267令吉、華人為8750令吉、印度人則為7150令吉。旅遊業為推動經濟成長的主要動力之一，它在2018年佔國內生產總值的15.2%。

馬來西亞作為一個貿易國，物流業表現卻走低，它在物流表現指數2018年排名下跌至41位，比2016年為32位，主要是關稅通關欠缺效率、貿易及運輸相關基建缺乏素質等。

2018年，電子電器主經濟主要工業領域，佔製造業的28.3%及55萬就業機會，及占出口的38%或3815億令吉。