【2020年經濟報告書】財長：採取必要措施 遏制貿易爭端衝擊大馬

（布城11日訊）財政部長林冠英在《2020經濟報告書》中指出，政府將採取必要措施，遏制且減輕貿易爭端懸而未決對馬來西亞經濟造成的衝擊。

他說，中美貿易戰讓全球供應鏈重新定位，而我國擁有卓越基建、完善法治及熟練多種族人力等優勢，是競爭優勢十足的區域避風港，能夠從全球供應鏈變遷的投資與貿易轉移中獲益。

“馬來西亞投資發展局的數據顯示，2019首半年獲批外國投資額提高到495億令吉，比去年同期的251億令吉高97.2%，投資項目主要來自於中國、日本、新加坡和美國。”

他說，儘管外圍逆風不竭，我國2019年的經濟依然可望保持不俗的4.7%成長率。至於2020年，政府預計馬來西亞國內生產總值（GDP）成長將加快到4.8%，這主要是獲得強穩基本面的支持，包括強而可靠的公共機構、良好的就業市場、低穩的通貨膨脹、寬裕的經常賬盈餘、充分多元的經濟結構、強穩的銀行體系及良好的資金市場。

他說，為了加快第四次工業變革（IR 4.0）的科技發展，將通過國家光纖化與連接計劃（NFCP）縮減全國數碼落差。

“政府計劃於5年內（2019至2024年）斥資216億令吉加強數碼基建，擴大全國互聯網寬頻覆蓋率，並以消費人和經商者能夠負擔的價格提升上網速度。”

“政府也採取措施保障最弱勢群體，這些措施包括了推介生活援助金、全國保障計劃、全國健康檢查計劃、主婦公積金計劃和食物銀行等種種社會計劃。”

林冠英指出，政府落實RON95汽油和柴油零售頂價機制、Rapid通行證及消費人經濟商店等措施，成功將1月至8月的通膨率控制在平均0.5%。政府對2019年通膨率的預測是0.9%，低於2018年的1%。

“此外，政府也推介擁屋計劃降低國人置產費用，並擬定生活費指數作為雇主設定薪資的參考。”

他说，政府目前致力于推进以加强公共财政为重心的机构重组。目前，公开招标已成为政府机关的规范，让政府采购变得前所未有的透明公开。随著政府预定在3年内将会计制度由“收付实现制”陆续改为“权责发生制”，届时公共财政可望变得更加透明。