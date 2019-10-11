【2020年經濟報告書】機構重組推動經濟成長 敦馬：全民共享紅利

（布城11日訊）首相敦馬迪強調，機構重組是讓我國達致長期穩定公平經濟成長的起步，而經濟成長的紅利必須讓所有人共享，馬來西亞才能夠成為穩定發達的經濟體。

他說，馬來西亞重組適逢科技巨變，經商者應胸懷科技發展而向前邁步，並運用數碼科技高效逐鹿海內外，以加強馬來西亞的生產率，進而推升國人的收入及福利。

他說，政府於2018年5月的全國大選獲得人民授權以來，就致力於重組各個機構，藉此打擊貪腐、保障公民權益、加強治理，以及重整公共財政。

“政府推行的一系列重組計劃有了成果，也讓我國的經濟變得更能夠應付外圍壓力，特別是中美貿易戰的衝擊。”

他說，在全球經濟廣為減緩之際，馬來西亞國內生產總值(GDP)成長依然在2019年第二季加快到4.9%，勝於前一季的4.5，這讓馬來西亞成為今年少數成長加快的經濟體之一。

引入高增值高科技投資項目

馬哈迪在《2020經濟報告書》說，政府制定“2030年共享繁榮願景”，這是立意於2030年之前讓國人擁有體面生活的總體目標。“2030年共享繁榮願景”設有3大目標，其一：解決國內收入不均和貧富不均問題，不讓任何人掉隊；其二：催生進步包容的增值經濟體；其三：讓馬來西亞晉身為亞洲領先經濟體之一。

他说，配合加强国人生活素质的共享繁荣目标，政府致力于引入高增值和高科技的知识密集型制造业投资项目，为更多国人创造高技术高收入工作，也让国家工业4.0政策(Industry4WRD)著重的5大工业－－电器与电子、机械与设备、化学原料与化学制品、航天与医疗设备－－拥有更为完善的国内价值链。

“旅遊、私人醫療及專業服務，以及零售貿易與餐飲等領域，也是政府重點發展的服務行業。配合2020年馬來西亞旅遊年，服務業有望從遊客人數增加中受益。”

“這些主要措施只是我們將馬來西亞發展成為高收入經濟體而採取的一些步驟，但如果我們無法同心一致，這些努力皆將付諸流水。”

“我們必須明白，縱使背景不一，我們依然同處馬來西亞陽光之下。唯有共享理想，終能實現夢想。”