【港反修例示威】與學生對話 香港中大校長被鐳射筆照眼

（香港11日綜合電）為聲援因反修例事件被捕的同窗，香港中文大學學生上周發起游行，並要求與校長段崇智公開對話，但對話倉促終止而延至周四繼續，近千學生及校友出席。有人在會上以雷射筆照射段校長的眼睛，亦有人多次叫囂阻止他發言，對話數度中斷。

中大校長段崇智、副校長吳基培及吳樹培，周四傍晚出席反修例爭議事件以來，第三次公開對話。近千學生、校友齊集校內邵逸夫堂，不少人佩戴口罩及面具，並有人舉標語。段崇智提到校園設施受破壞，不少非本地生感到受困擾與恐懼，形容破壞行為未考慮持不同意見人士的感受，令師生感到惶恐不安，強調“我們關心的不是死物，而是關註這些行為影嚮了人的心情，我們關註的是人”，回應學生指他“緊張死物多於他們”的質疑。

不過不少學生並不滿意其說法，多次叫囂阻止段發言，又多番以粗口、狗吠聲和“段狗可恥”等口號喝倒採；另外亦有人以綠色雷射筆照射段的眼睛，需由他出聲制止。上次對話段崇智未能講出“五大訴求”，今次有學生再次要求段說出“六大訴求”，但遭段拒絕；對答期間，亦有學生斥他是“中大人的恥辱”。面對學生的質問，段崇智全晚多次無正面回應，並數度表示“我不願作答”。

周四晚對話焦點，落於多次公開表示曾被警方施行性暴力的S同學。曾多次公開指證警方對被捕者進行性暴力的S同學，首次公開自己身分和真面目，請求校長公開譴責警方濫暴。

S同學發言時披露自己是幼兒教育學系學生，說出自己姓名，並脫下口罩。她稱：“校長，我願意鼓起勇氣脫下口罩，你願不願意鼓起勇氣與學生同行？”要求段發聲明公開譴責警方施行性暴力。多名被捕學生亦指控警暴，包括用鎖鏈將其鎖於牀上等。

惟段崇智僅表示“我再與你聯絡溝通”、“我譴責所有暴力，包括警暴”，強調已開始與被捕學生見面，以提供法律及經濟援助，但在學生追問下坦言只見過兩人，引起學生不滿。

整晚對話長逾3小時，臨結束前，有學生欲贈送曾滅熄催淚彈的水袋予段崇智，但段未有收下。他之後在十多名保安保護下兩度欲離場，但被數十名學生包圍，眾人聲淚俱下、下跪要求段發聲明譴責警方性暴力。吳基培期間有上前安撫下跪學生，與其擁抱，並著學生給予時間。段崇智最終承諾將於下周五發表詳盡聲明，“會譴責警方性暴力”，又指會花時間了解事件。

段崇智最終獲學生放行，但不久後折返與下跪學生閉門會面至接近12時。他重申將於下周五發表聲明表達立場，形容師生對話誠懇，在場學生亦表滿意及鼓掌，又對段崇智稱“我們會保護你”，段微笑並看腕表稱希望學生午夜前返家，並逐一與學生握手。

對於有學生指被警方拘捕後，曾在新屋嶺扣留中心被警員性侵，警方在淩晨在社交網站回應，指非常重視該嚴重指控；但表示直至目前為止，投訴警察課並沒有接獲在新屋嶺扣留中心被性侵的投訴。警方將會主動聯絡事主，希望她提供實質證據，讓警方作出公平公正的調查，盡快找出事實真相。

另外，逾三百多位中大校友昨日於報章聯署聲明，譴責破壞中大校園行為。聲明指出，對於任何力、欺淩、破壞公物、塗污校園及侮辱師長游行予以譴責，他們促請校方根據校規，糾正歪風，嚴肅處理惡行；並全力支持校長及管理團隊，維護校譽，秉持明訓，確保職員及學生能正常上課及教學的權利。校友期望中大能與學生理性及充分溝通，提供適當支援。