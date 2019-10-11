建委會回首威南日新建校4年 籌辦學校難 苦過方知甜











（威南11日訊）從募捐、建校至啟用，威南日新國民型中學只用了4年時間，鑄造了讓威南華社感動自豪的建校奮斗史。今年已是第3年開課，回首募捐過程，建委會主席拿督李振興歷歷在目且深切感嘆“籌辦學校難、苦過方知甜”。

威南日新在2017年歷史性開課，李振興出任董事長，開課第一天迎來213名新生。李振興肖猴，那一年是猴年，百感交集的李振興將學生們當成他的“猴子猴孫”，內心立志往後要招收更多威南華小的優秀生。

走遍全檳募捐求款

威南日新建委會是在2012年2月成立，成員來自威南縣7間華小三機構理事。建校費用需要3000萬令吉，主席拿督李振興在4年期間，帶隊走遍全檳各角落募捐求款，七月普渡月更像風火輪般每晚在中元宴會上穿梭跑場，毫不鬆懈。

他說，成立建委會之後，他們在4月開始籌款，第一場籌款運動在檳島、6月在大山腳、10月在華都村，第一年就辦了3場大型籌款義演。

“第二、三年的活動包括汽車城的啤酒節，高淵培德主辦舊曲重溫，慈聯總會也舉辦《李逸之歌》幫助做兩場籌款宴，最後一場是在高淵，我對每一場活動都印象深刻。”

但即便舉辦了大大小小十多場義演和籌款宴，走遍各街區的中元宴，2年多下來建委會只籌到1800萬令吉，李振興自嘲已經“頭昏腦脹鞋兒破”，一度信心崩潰，學校是否能夠建起來。

他當時還想，不然能建多少就建多少，錢不夠就放棄一棟科學樓，先把基礎做好、外觀不做，省一筆錢。就在頭昏腦脹的時候，天下掉下一個餡餅，讓他興奮的大跳起來。

這是一張來自李氏基金的800萬令吉捐款。

李振興說，李氏基金是他亂闖亂撞之下遇到的大貴人。在2015年4月，他依照程序寄建築圖測、相關文件給李氏基金募捐，一直到6月都沒回音，他又寄一封信過去，也是沒有下文。7月30日，他接到李氏基金大山腳分行經理的電話，對方親自來建校工地拍照寫報告回總會，2筆共800萬令吉的申請最後都獲批了。

除了李氏基金的800萬令吉，丹斯里黃榮盛也認捐400萬令吉，作為威南日新最後一筆建校基金，兩大筆捐款到手，李振興感覺自己“又活過來了”。”

建委會同仁傾注心血建校

63歲的李振興是大山腳日新校友。當7間華小董家協校友會和日新校友倡議在威南興建日新中學分校，李振興有很大的觸動，他毫不猶疑坐上建委會主席的位子，和建委會同仁傾注巨大的心血籌款建校。

很多人都說，李振興作為福潮發集團主席，這個年齡應該在家里享兒孫福，但他卻到處籌錢，農曆七月每個晚上都沒有在家，一晚趕三、四場普渡宴會，幫忙賣大馬彩。

開學3年，威南日新教學秩序迅速步入正軌，教職人員和學生人數逐年增加，今年已有649名學生，每一年都要花錢添置設備。科學室一間的設備要20萬，該校有3間科學室，電腦室也要十多萬令吉，還不包括桌子椅子。

李振興：時任首長一句話倍感壓力

出任建委會主席時，李振興並不懼怕面對挑戰，但在2013年1月19日舉行動土禮的那一天，時任首長林冠英的一句話，卻讓他感到巨大壓力。

當時林冠英向拿督斯里鄭奕南和陳福星說:“威南日新建好開幕時，我們三人牽著手走進學校大門。”

動土意謂如箭在弦，建校勢在必行，可3000萬令吉能不能籌足，李振興心里沒底。皇天不負有心人，建委會終在4年內克服所有困難，學校落成宏偉莊嚴，笑擁威南莘莘學生。