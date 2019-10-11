鼓勵業者帶旺檳旅遊業 楊順興：研究入境旅遊獎掖





（檳城11日訊）檳州旅遊發展、文化、藝術及文化遺產委員會主席楊順興指出，該會刻在研究以在明年給予入境旅遊獎掖，以鼓勵本地旅遊業者帶更多人入境檳州。

他說，檳州旅遊發展有賴於政府與旅遊業者界的合作，此獎掖將如何頒發仍在研究中，一旦有結果將公開給所有登記的旅遊業者參加。

他今午為座落在BHL大廈的大馬旅遊總會（MATTA）檳州分會新會所主持開幕時說，他希望該會繼續活耀，為明年的檳州與馬來西亞旅遊年的出入境旅遊業帶來更好的成績。

他說，除了旅遊領域有更多宣傳，明年檳城也將有更多的國際直飛航線，特別是來自亞洲區的直航。

另外楊順興也指出，當局也在探討旅遊產品與服務分等級的計劃，仿效中國以星級來規劃旅遊產品與服務，鼓勵業者自我提升。

“我們正在接洽相關單位以研究評估機制，因為其任務不單是要當推銷員，也要制定更好的政策，讓檳州旅遊業續性增長與健全發展，這方面要從旅遊景區、產品至服務，範圍很大。”

他說，這是檳州發展藍圖的計劃之一，目前正在進行中。

馬來西亞國際旅遊總會主席拿督陳國良說，該會與3600家旅遊行業一起成長，該會的使命明確，以有利的商業環境與商機，讓業者受益。

他說，檳分會會所的開幕，印證該會是馬來西亞最大型的旅遊公會，該會擁有215名會員，比2010年的179名增長了18%，是總會13個分會中的第6大分會。

“早期在丹絨道光的會所在2005年出售，如今以80萬令吉在2018年7月2日購置這間新會所，理想的設施，可供該會培訓、舉行會議等多元用途，進一步拓展旅遊業。”

他希望會員著重於明年的大馬旅遊年並增進業務，也通過總會的MATTA科技有限公司創造更多商機。

與會嘉賓尚有大馬旅遊及文化部（檳城辦事處）總監佐納登與大馬旅遊總會檳分會主席文吉斯馬菲。