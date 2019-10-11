鄰居家中裸體運動 律師：沒抵觸法律

夜半時分隔壁組屋單位的年輕女子在家中裸體做運動，對面公寓夜尿頻密的老王感嘆道德淪落，有意投訴卻找不到門路！執業律師林文明說，從此個案的表面分析，老王提及的相關女性並沒抵觸我國法律，畢竟對方是自己的屋內裸體 。

居住在檳島日落洞區的老王說，他家公寓對面某樓層單位，住著一名華裔女性，由於他家客廳的窗口與該名女性單位的客廳窗口正好相對。“該女子的客廳所安裝的是落地玻璃，加上雙方很多時候都沒拉上窗簾，因此常常可望到單位內的情況。”

他坦言，該女性之前有在屋內裸體走動的習慣，通常是在凌晨且並不頻密，但近期每逢夜半時刻，該女性就會在客廳做裸體運動。

“我家中有名正在讀書的兒子，我擔心他在夜裡上廁所時會看到裸體運動的情景，為此我想向警方投報，不過我卻害怕若去報案，警方是否會將我視為偷窺狂，而將我逮捕。”

另外，老王也想問我國的法律是否容許民眾在家中或室內裸露？

林文明說，老王有權向警方投報，但他必須有足夠的證據證明存心如此，若有強力證據，對方就是抵觸1955年輕微罪案法令的14條文（做出不雅行為）。

“我覺得相關女性或許並非是蓄意裸露，畢竟對方是在室內。我建議老王交由妻子與對方交涉，或許這樣會比較實際有效。”

公司拖欠工資 律師：可尋求工作工會協助

工作是為了維持生活，所以每月領薪水是打工一族每月最期望的事，但無奈卻遇上公司拖欠工資，打工仔除了求助人力資源局外，是否還有其他更有效的追薪管道？執業律師林文明說，最適合的還是的人力資源局求助，但事主也可尋求自身工作公司的公會幫助。

來自威省的陳女士坦言，其工作的公司數月前開始有延遲發薪給員工的情況，近期延遲情況就更嚴重了，以致她及數十名員工面對生活上的壓力。

“如今我們陷入進退兩難的窘境，若辭職又怕受高年齡限制很難找到工作及適合的薪水，繼續待在原本的公司卻面對公司拖欠薪水的問題。”

陳女士想問，她與同事除了求助人力資源局之外，是否還有其他更有效的追薪管道？而且公司延遲發放薪水給員工是否已經觸犯勞工法令？

林文明說，根據1955年馬來西亞勞工法（Employment Act 1955）第19條（付給工資的時間）闡明，每名雇主須在發工資期間的最後一天起的七天內，在扣除合法的扣減後發薪給每名僱員。

他坦言，若雇主是在沒理由的情況下蓄意拖延並超出相關期限發薪給員工，就會觸犯勞工法令，在相關條文下雇主一旦罪名成立，將被罰款不超過1萬令吉。