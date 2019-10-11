新一代真光刀 省時傷害少 精準滅腫瘤





（吉隆坡訊）大部分病人在治療上會進行比價，但他們不知道，高收費和低收費治療當中的技術差異，選擇最新的技術治療，不只可提高療效，還可以避免術後所帶來的副作用。

臨床腫瘤內科顧問拿督莫哈末伊布拉欣醫生（Mohamed Ibrahim）指出，新一代真光刀（TrueBeam 2.7）是一種立體定向體部放療（stereotactic body radiation therapy，SBRT），可集中輻射線靶向身體腫瘤，以達到殺死或毀滅腫瘤的療效。每一次的放療都包含了系統內部直線加速器（linear accelerator）所生成的輻射光束或集中光束。

“TrueBeam 2.7通過先進的成像技術實現精確定位和CT成像，讓治療光束可以從多個角度靶向腫瘤，以完整的三維方式投擊靶標，目的是向周邊健康組織盡可能投射低劑量射線，同時向腫瘤釋放最大劑量射線。”

病人減少不適感

他說，以往，真光刀系統的設定需要人手計算和調控，而且，病人接受治療時稍微移動的話，可能就會失去治療的準確性了，新一代真光刀解決了這方面的問題，為病人和醫生省下時間和提供更准確的治療。

他指出，新一代的真光刀具備生產商所研發的最新專利技術“超弧刀”（HyperArc），即高清放射治療，能夠提供高質量的直線加速器放射外科治療。

“HyperArc可以在無需重新定位患者的情況下同時照射多個腫瘤，更好地管理患者移動，為患者和臨床團隊節省時間。”

“TrueBeam 2.7提供多元放療選擇，包括強度調控放療（Intensity modulation radiation therapy，IMRT）、影像導引放療（Image guided radiotherapy，IGRT）等。”

他說，其特點還包括立體定向放射外科治療（stereotactic radiosurgery，SRS）和立體定向放療（stereotactic radiotherapy，SRT），使TrueBeam 2.7的療效更勝一籌。

“根據診斷和治療部位的不同，TrueBeam 2.7提供患者的治療方案也有所不同。主治醫生將能夠提供您的治療方案的詳細信息。通常，放療是每週進行5次，而治療的總長度將根據醫生處方病人的治療方案。”

他說，由於TrueBeam 2.7的準確性，這部放療系統可用於治療多數形式的腫瘤，包括位於敏感區域的腫瘤，例如肺、肝、淋巴結、脊髓、乳房、頭、頸、腹部和腦。

“放療雖無疼痛感，但是可以造成一些不適的副作用。無論如何，以TrueBeam 2.7的先進技術系統，放療所造成的不適可以被減少。病人可以和醫生溝通，告訴醫生你對治療的期望，並了解治療方案的更多信息。”

根據成像掃描 制定治療計劃

莫哈末伊布拉欣提到，接受TrueBeam 2.7治療以前，病人需進行成像掃描以準備治療計劃，治療計劃可能需要幾天的時間，具體情況取決於病例的複雜程度。

“腫瘤科醫生將根據病人的成像掃描報告描繪腫瘤體積，而醫學物理學家負責制定最佳放療計劃。

腫瘤科醫生最後驗證並批准計劃。”

他說，第一次的放療有時可能比過後的放療時間來得長，這是因為第一次的放療需要進行額外的圖像照影以檢查治療當天腫瘤的位置。

通常，放療進行時需持續幾分鐘，這在很大程度上取決於腫瘤部位的複雜性以及患者的狀況。醫生是TrueBeam 2.7的成像與定位精確差異小於毫米，這些高清X射線可以確保需要治療的病灶正確無誤。

“放療啟動的時候，TrueBeam 2.7系統圍繞患者旋轉以按計劃傳送輻射線。TrueBeam 2.7也設有多葉准直儀（multileaf collimator），這是一種強度調控放射治療的系統，由許多對葉扇組成，藉由一連串複雜的葉扇移動，來達到強度調控和高精度地投射輻射線。放療完成後，病人可以出院進行日常生活，並定時復診。”

15分鐘完成 放療時間減半

莫哈末伊布拉欣說，在放療時間方面，以往IMRT的治療需要30至40分鐘，在TrueBeam 2.7的幫助下，放療時間可以縮減一半，即10至15分鐘完成。

“在一些情況下，醫生也可以選擇性移除直線加速系統上的整平濾片（flattening filter），以便大幅度提升放療劑量率和縮短治療時間。”

他解釋，放療進行時，TrueBeam 2.7除了靶向病人體內腫瘤，也為病人身體表面把關或外部監測，如果病人稍微移動如咳嗽，偏離了治療部位，就會確發停止鍵，使放射治療自動中斷。

“要知道放療是高輻射線投放的治療，如果偏離了病灶，其他正常或健康組織就會受到影響，我們必須替病人重新調整至原有的位置後才可繼續治療。”

他說，以往的放療系統進行一些複雜的治療會比較有挑戰性，例如位於雙眼之間的腫瘤如接受放療的話，殃及眼睛或失明的風險很大，但是，通過TrueBeam 2.7或新一代的放療系統大大的提升了準確性，而且可以消滅腫瘤同時減少週邊敏感組織的傷害。

請問醫生

通過CSR計劃 讓更多人受惠

Q1.TrueBeam 2.7有哪些治療限制嗎？

A1.TrueBeam 2.7是一種可用於治療各種癌症的放療，而且治療方式直搗病灶，除非有關的癌症不適合放療，否則，絕大多數需要放療的癌症都可以使用TrueBeam 2.7。

Q2.TrueBeam 2.7如此先進的放療，收費是否很貴？

A2.TrueBeam2.7的確是一部非常昂貴的放療系統，但為了使更多病人受惠，我們通過企業社會責任（CSR）計劃，讓大多數病人都可承擔這項治療。

在CSR計劃下，極少數的病人會說他們因為無力承擔而必須拒絕這項治療。無論是富有還是貧窮，這都是一項可及性的治療。

Q3.另一部放療系統Halcyon，也是一部先進及適用於各種癌症治療的系統，它和TrueBeam 2.7有什麼分別呢？

A3.TrueBeam 2.7具備一些Halcyon沒有的功能，例如HyperArc立體定向放射外科治療技術和立體定向放射治療。由於癌症治療的程序過於複雜，所以，由醫生來選擇適合的放療系統。

TrueBeam 2.7也可以利用立體定向放射技術來縮短一些癌症如肺癌、前列腺癌的治療期，例如TrueBeam 2.7可在5天內完成治療（胥視腫瘤的大小和階段而定）。