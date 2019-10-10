【一馬案續審】沙魯爾以consigliere形容 劉角色似軍師





（吉隆坡10日訊）1MDB前首席執行員沙魯爾阿茲拉以意大利語“consigliere”，形容被通緝的大馬富商劉特佐。

“consigliere”出現在著名黑幫電影《教父》中，是黑幫教父身邊最親近的人，所扮演的角色近似軍師。

前首相拿督斯里納吉被控涉及一馬發展公司（1MDB）洗黑錢和濫權案今日進入第20天審訊，沙魯爾是本案第9證人。

他接受首席辯護律師丹斯里沙菲宜盤問時，針對劉特佐在TIA事務上是代表登州蘇丹米佔再納阿比丁或納吉時回答，劉特佐當時代表納吉。

“他當時代表納吉，我想意大利語是consigliere，他為首相辦妥一切事情。劉特佐代表納吉的首相、財政部長及（TIA）特別股東等身份。”

不同意沙菲宜花瓶形容

他認同沙菲宜的話，即他認為劉特佐代表納吉，並完全相信劉特佐的言辭，同時坦承自己並沒有向納吉查證及確認，劉特佐是否代表納吉。

沙菲宜形容，沙魯爾身為首席執行員，卻是意大利人口中的花瓶，只是個桌上的擺設品，沒有執行任何事情，對此，沙魯爾表示不同意。

沙菲宜也針對2009年6月30日的一項會議進行盤問，會議由財政部時任秘書長萬阿都阿茲主持，納吉前特別官員拿督安哈里也有出席；出席的國家皇宮代表當時提問劉特佐在TIA扮演的角色。

沙魯爾說，會議是股東之間的事情，並認為劉特佐是代表作為股東的納吉出席會議。

他表示，他並沒有向王室代表做出解釋，而劉特佐在會議之前便提醒他對上述情況做好準備，因此他不感訝異。

沙菲宜詢問沙魯爾他是否出席該會議，沙魯爾稱，他已回答該問題數次了，沙菲宜隨即提醒沙魯爾別跟他鬧著玩。

劉推薦4國際人士受委顧問成員

沙魯爾指出，在劉特佐推薦下，有4名國際人士受委為1MDB顧問委員會成員，不過，這些人並沒有出席顧問委員會會議，事實上也從沒召開過顧問委員會會議。

這4人是Mubadala投資公司首席執行員凱敦、路易威登(L​​VMH)首席執行員阿諾特、中國中信股份有限公司主席常振明、卡塔爾前首相賽哈末嘉欣。

他表示，會議是由1MDB管理層負責通知這些人士，只是由於時間上的衝突，最終都沒有召開會議。

沒召開過顧問委員會會議

他說，他曾親自到法國巴黎見阿諾特，將委任信交給對方。

“阿諾特接受委任，常振明也回函接受委任。”

至於委任國際人士的原因，他表示，阿諾特是世界排名前列的商人，也是排名前5的首富，已經具備資格。

沙菲宜詢及商人阿斯威受委為1MDB董事一事，沙魯爾指出，這是重建董事會的一部分，劉特佐告訴他納吉同意阿斯威受委為1MDB董事，因為對方是著名的商人。

他指出，因為信任劉特佐，因此他並沒有向納吉確認上述人士的委任。

“他（劉特佐）代表納吉轉達的觀點和指示，似乎（和納吉想要的）是一致的。”

沙魯爾表示，根據他的觀察，劉特佐可以直接聯繫這些國際人士，並同意沙菲宜的說法，這是基於友誼的基礎，而非官方聯繫。

指劉沒有說出所有事實

沙魯爾同意沙菲宜的說法，即他通過內閣會議文件的內容，知道劉特佐並沒有說出所有的事實。

他指出，他是在受指示下，寫下將TIA聯邦化（交由聯邦政府管理）的建議，以便TIA聯邦化程序得以進行。

沙菲宜展示一封誌期2009年6月25日，由沙魯爾簽署後發給時任首相兼財政部長納吉的TIA信函。

沙魯爾稱，當時情況混亂，他要求劉特佐釐清（時任）首相（納吉）的意願是什麼，而劉特佐告訴他，納吉已經同意將TIA交由聯邦政府管理，轉名為1MDB。

“我不知道納吉或內閣是否有發出指示，但當時是由劉特佐建議書寫這封信，我只是被告知個人所需的資訊完成職務。”

沙菲宜也提問一份志期2009年8月27日的董事傳閱決議，沙魯爾指出，當1MDB發行50億令吉伊斯蘭中期票據（IMTN）時，所承諾的利息是5.75%，但大馬銀行提出了利率交換（Interest Rate Swap, IRS）的建議。

他補充，大馬銀行向該公司介紹一項產品，能降低利率，當中也有一些風險，因為會浮動。

他昨天供證時指出，他加入TIA的首個行動就委任大馬投資銀行作為牽頭安排人、牽頭經理和主要訂戶，以獲得價值50億令吉的伊斯蘭中期票據（IMTN）。

元首提“不道德角色”一事沒告知納吉

沙魯爾指出，他並沒有告訴納吉有關（時任）國家元首蘇丹米佔再納阿比丁提及“不道德角色”一事。

他也再次確認，不確定“不道德角色”所指的是誰。

沙菲宜是針對2009年5月22日沙魯爾被蘇丹米佔再納阿比丁召見一事，進行盤問。

沙菲宜問沙魯爾，當天會見納吉時，是否有告知元首看上去憤怒。

沙魯爾回應，當時他只告訴納吉有關元首不開心，但沒有告知元首提及“不道德角色”一事。

另外，沙菲宜展示一封誌期2009年6月23日的信函，由沙魯爾和劉特佐草擬，沙魯爾簽署後交給納吉。

他說，在那整個月，劉特佐都是向他傳達納吉指示的人。

沙魯爾指出，他不確定這信函如何發出去，不過當時大多數時候都是由他人遞交，他不確定是誰遞交給納吉。

“這封信是關於TIA Foundation的成立，以及特別股的持有人。TIA的結構是涉及三方的（tripartite），2個特別股，一個是元首持有，另一個是財政部長機構（納吉）持有。”

他稱，這封信是他和劉特佐在後者的公寓一起草擬，以向納吉解釋為何TIA Foundation還未成立，因為需要時間。