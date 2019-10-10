【國會】教部准拉大調漲學費 魏家祥：與財部立場不同

（吉隆坡10日訊）馬華總會長拿督斯里魏家祥表示，從教育部在書面回答中，批準拉曼大學學院學費上漲3%，即可了解教育部和財政部對拉大持不同的立場。

他今日在國會走廊展示教育部書面回答他的提問時說，教育部過去曾為拉大爭取撥款，但不幸被拒絕了，因此才同意拉大調整學費，但財長林冠英卻不認同。

他說，教育部為了解決拉大得不到撥款的問題，準許拉大調整學費。

“我在去年12月遭警告不準（學費）調整，但教育部在今年3月15日允許調整3%，這句話讓人質疑，教育部的管轄是教育部，還是財政部？

“林冠英當時的警告不是代表教育部，而是代表個人的立場。”

受詢及拉大是否會在明年度預算案獲得政府撥款時，魏家祥說：“除非今晚（財政預算案）有調整，不然我們早有心里準備，但我們仍希望明天有轉機。

另一方面，魏家祥說，國陣今年會先看2020年財政預算案，然後從中提出本身的看法，有別於過往提出替代財政預算案。

“我們去年做了一份替代財政預算案，但政府沒有參考，所以這次改變策略，先看執政政府的財政預算案，然後再一起探討哪方面要加大力度，從中給予看法。”

詢及他對哪個領域特別為關註，他說，身為馬華唯一的國會議員，會關註財政預算案的每個領域，因為這是他的責任，也不會假手於人。