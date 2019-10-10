【2019諾貝爾獎】文學獎頒雙得主 中國女作家殘雪成熱門







（斯德哥爾摩10日訊）諾貝爾文學獎將於今天（大馬時間晚上7時）揭曉，去年受評審機構瑞典學院性侵醜聞影響，罕有停頒並順延至今年一同頒發，是近70年來首次同時公布兩名得主。許多文學評論家認為，今年獲獎者有機會來自亞洲或非洲，並且至少有一名女性，而中國女作家殘雪被視為熱門人選。

英國博彩公司Nicer Odds截至上周五的預測名單中，加拿大女詩人安妮卡森呼聲最高；去年奪另類文學獎的法屬瓜德羅普的歷史小說家孔戴排第二；而多年大熱門、日本作家村上春樹和中國女作家殘雪並排第3。殘雪在美國、日本文學界備受重視，被認為是“20世紀中葉以來中國文學最具創造性的作家之一”，甚至有人認為，殘雪是目前為止，中國最接近魯迅的一個作家。

“最接近魯迅”的作家

出生於湖南的殘雪，本名鄧小華。自1985年首次發表小說以來，至今她已寫了600萬字作品，是國外被翻譯出版最多的中國女作家，被稱為“中國的卡夫卡”。她被譽為先鋒派文學的代表人物，其小說成為哈佛、康乃爾、哥倫比亞等大學及日本東京中央大學、國學院大學的文學教材，作品在美國和日本等國，多次入選世界優秀小說選集。代表作有《山上的小屋》、《黃泥街》、《蒼老的浮雲》、《五香街》、《最後的情人》等，是最具世界影響力的當代中國作家。

114年來 僅14女得主

美國作家桑塔格曾說：“如果中國有可能獲得諾貝爾文學獎，那就是殘雪。雖然，可能只有萬分之一中國人聽說過她。”此前，歸化法籍的華人作家高行健曾在2002年獲獎，中國作家莫言則於2012年為中國拿下首座文學獎。

瑞典學院代理常務秘書奧爾森說，往年的諾貝爾文學獎“以男性為中心”、“以歐洲為中心”，今年有必要“擴大我們的視野”。諾貝爾文學獎從1901年開始頒發，迄今114位得主中.僅有14人是女性，性別比例嚴重失衡。

除了殘雪，加拿大詩人安妮卡森亦是熱門。安妮卡森同時擁有詩人、作家、教授，以及古希臘文翻譯家的多重身份，尤其熱愛古希臘文，至今出版超過20本書，風格融合了詩歌、散文、批評、小說和非小說、戲劇性對話等。其中，一本詩體小說《丈夫之美》於2001年拿下TS艾略特詩歌獎，被認為是安妮卡森目前最高的成就。