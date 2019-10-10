全檳首設 時中正校為特殊兒上治療課









（檳城10日訊）3年前開設了特殊教育班的時中正校，在獲校友拿督斯里丘光憲長期捐獻下，成為全檳首間設有心理干預學習困難治療（Psychology Intervention Learning Difficulties Therapy）的學校，為23名特殊學生提供更專業的治療課。

這23名學生已在本週二開始上他們的第一堂治療課，負責的治療師針對每人所面對的問題與障礙，包括自閉症、過動症、智力障礙及學習障礙，設計出一套適合的治療課。

丘光憲長期捐獻

往後的每個週二，23名學生都會被分成5、6人一小組，分時段做治療課，治療師把面對類似問題與障礙的學生安排同一組，以便一起進行治療課，每組一小時。

丘光憲今早在學校進行推介儀式後說，自己5兄弟姐妹都是時中校友，祖父及父親都曾在時中執教過，這次除回饋母校，也想幫助這群特殊孩子，這不僅可幫助到這群孩子，還可幫助到他們的整個家庭。

每週二分組治療

72歲的他說，“我的年紀也逐漸大了，這件事不是移交支票之後就完了，我想到更長遠，讓它持續辦下去。”

“我會讓公司員工參觀學校，讓他們進一步了解特殊孩子、了解社會上不是每個人都如我們般幸運，進而負起社會企業責任，鼓勵員工每月任捐5令吉或10令吉，再有能力者就捐數百令吉，從每月薪水中扣除，而公司也將以一對一方式捐出款項。”

“我會以本身所能，向醫院爭取贊助，讓學校的1、2名孩子到醫院接受治療。”

他提及，早年居住美國時，其鄰居有2名孩子是學習障礙者，非常了解相關家庭的辛苦，父母輪流上班及照顧特殊孩子外，因需給予相關的治療，在經濟上也是沉重的負擔。

“相關治療及訓練對特殊孩子非常重要，需要從小開始，並且持續進行才能看見效果，兩週前聽校長提起需求，就馬上答應捐獻了。”

小時家里貧窮的丘光憲，10年前返國後都不斷為特殊孩子送暖及熱心行善。

“我把社會的錢賺回來，也應該把錢還給社會，不然錢也是帶不走的，只是錢應該用在有意義的事上，所以今天我很高興自己能為學校做這件事。”

出席者包括時中學校董事會總務李玉麒、副主席拿督賴亞漢、主席拿督藍武昌及副總務戴榮發。

特殊教育班逐年增班

時中正校校長巫青春指出，該校在2016年開設首間特殊教育班，並逐年增班，時至今日已有3班，明年會再增多一班。

她說，雖然在特殊教育班課程里，原就有為特殊學生提供一些相關的職能訓練，但卻非專業性，而特殊學生都需要不斷進行職能訓練，才能有效的幫助及改善他們面對的問題，一些家長會到私人醫院去進行治療訓練，但一次一小時都要120令吉，而到政府醫院則無法每週進行。

“希望在學校內開設相關的專業治療課程，讓特殊學生校內也能接受到專業的治療訓練同時，我們的老師也可從中學習這些專業治療訓練課程。”

她指出，學校用於進行職能訓練的專用課室，原本就有些訓練器材，設有心理干預學習困難治療後，相關治療師也會帶來一些學校沒有的器材，讓特殊學生訓練。

她說，23名特殊學生每月的治療課程費約2000令吉。

“我們非常感謝丘光憲熱心捐助，讓特殊學生獲得專業治療課程，也希望丘光憲的善舉能起了拋磚引玉之效，讓社會更多人了解及關愛特殊孩童，進而幫助他們。”

【一人一句】

治療費用都不便宜

◆鄧女士（普通班家長）：“我孩子小時候語言緩慢，也曾上過相關的治療訓練課，了解這些治療課費用都不便宜，對一般家庭肯定是負擔，現在學校設有這些專業治療課程，雖然自己孩子沒真正受惠，但我還是很開。”

能與同學互相鼓勵

◆曾女士（特殊班家長）：“我孩子現有在私人醫院上治療課，現在學校有就更好了，學校的是一組人進行，孩子能與熟悉的同學一起訓練，互相鼓勵來完成，我相信效果會更好。”

治療必須持續進行

◆謝先生（特殊班家長）：“我很高興學校設有專業的相關治療課程，這對孩子有很大的幫助，因為這些訓練治療必須長期持續進行才能見效。”